12 października, w związku z jubileuszem "Dzień dobry TVN", na ekranie ponownie zobaczyliśmy dobrze znany widzom duet. Wcześniej Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik prowadzili wspólnie śniadaniówkę od września 2016 roku do czerwca 2023 roku. Przypomnijmy, że zakończenie współpracy prezenterów z porannym pasmem było związane ze zmianami w redakcji programu, które miały miejsce w 2023 roku.

"Dzień dobry TVN". Widzowie wzruszeni powrotem Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika. Domagają się powrotu duetu na stałe

Powrót Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika do "Dzień dobry TVN" wywołał prawdziwą falę emocji wśród widzów. Choć wystąpili tylko gościnnie, komentarze pod postem programu na facebookowym prodilu porannego pasma jasno pokazują, że fani programu tęsknili za tym duetem. "Wspaniali, wielka kultura i klasa!", "Powinniście wrócić. Profesjonalizm w każdym calu!", "To był błąd kierownictwa TVN, że was zabrakło" - pisali internauci pod zdjęciem ze studia. Dla wielu fanów był to "piękny poranek z cudowną parą", a niektórzy przyznali, że "nastawili budzik, by nie przegapić ich występu". Nie zabrakło też głosów domagających się powrotu duetu na stałe. "Brakuje tej pary, mogliby wrócić, są super prowadzący", "Wspaniale was widzieć razem, szkoda, że tylko dziś", "Miło patrzeć i słuchać, rzetelność i klasa" - komentowali fani. Wśród opinii dominowały ciepłe, nostalgiczne reakcje. Dla wielu osób pojawienie się Kalczyńskiej i Sołtysika na antenie było nostalgicznym powrotem do czasów, gdy poranki w TVN kojarzyły się z lekkością i humorem.

Anna Wendzikowska również powróciła do "DDTVN". Z jej odejściem były związane spore kontrowersje

Do grona byłych gwiazd TVN, które powróciły na antenę z okazji jubileuszu 20-lecia "Dzień dobry TVN", niedawno dołączyła Anna Wendzikowska. Po trzech latach od głośnego odejścia z porannej śniadaniówki dziennikarka ponownie pojawiła się przed kamerami, by wziąć udział materiale wspominającym jej wieloletnią pracę w stacji. Przypomnijmy, że prezenterka była związana z TVN przez 15 lat. Gwiazda w 2022 roku zakończyła jednak swoją współpracę ze stacją, wskazując na panującą w redakcji atmosferę, którą określiła jako mobbingową. Według jej relacji dopiero po zmianach w strukturach - w tym odejściu Edwarda Miszczaka - kierownictwo zareagowało na zgłoszenia.