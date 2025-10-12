9 października rozpoczął się II etap XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, do którego zakwalifikowało się 40 pianistów z 14 krajów. Fani na bieżąco śledzą występy uczestników. W sieci nie brakuje gorących dyskusji - zarówno o interpretacjach utworów, jak i o szansach poszczególnych pianistów na awans do finału. Sporo emocji wzbudził ostatnio występ Yumeki Nakagawy z Japonii. Polały się łzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski promuje film o Chopinie. Na lotnisku dał niezły popis

Konkurs Chopinowski. Takich emocji widzowie jeszcze nie widzieli

W sobotni wieczór na scenie pojawiła się 24-letnia Yumeka Nakagawa. Pianistka jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Roberta Schumanna dla młodych pianistów w Düsseldorfie (2019) oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Clary Haskil w Vevey w Szwajcarii (2021). W 2014 roku zajęła drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Franza Liszta dla młodych pianistów w Weimarze. Jej występ 11 października na Konkursie Chopinowskim był pełen emocji. W pewnym momencie polały się łzy, co wyraźnie zaskoczyło niektórych widzów. "Takich emocji się nie spodziewałem", "Niesamowite! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Co za gra" - pisali. Zdecydowana większość podzieliła jej wzruszenie. "Nie dziwię się, że się popłakała. Sama musiałam poszukać chusteczek", "Płakałem razem z nią, kiedy grała. Niesamowita wrażliwość", "Widać, że nie są to udawane emocje. Jej gra chwyta za serce. Myślę, że wygra" - czytamy.

Yumeka Nakagawa Otwórz galerię

Awantura na występie Polaka w Konkursie Chopinowskim. Poszło o... koszulę

W drugim etapie wystąpił także Adam Kałduński. Jego występ rozgrzał internet nie tylko za sprawą gry. Wiele osób zwróciło uwagę na koszule pianisty. "Szalona ta jego koszula", "Czerwona, jedwabna koszula? Wow", "Duży minus za ubiór. To jest konkurs międzynarodowy", "Chopin oczywiście nie pojawiłby się bez fraka, powinna być dyskwalifikacja za brak fraka u każdego" - grzmieli. Nie wszyscy podzielali ich zdanie. Znaleźli się i tacy, którzy stanęli w obronie Kałduńskiego. "To konkurs pianistyczny. Nie oceniamy, co kto założył", "Co za drama o koszulę... Ja go lubię", "Wy mu po prostu zazdrościcie tej koszuli" - pisali. Zobacz więcej: Awantura na występie Polaka w Konkursie Chopinowskim. Poszło o... koszulę. Szok, co się działo w komentarzach.