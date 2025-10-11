Za nami emocjonujące "Przesłuchania w ciemno" 16. edycji "The Voice of Poland", a teraz przyszedł czas na kolejny etap - Bitwy. Jak już wiadomo, w tym sezonie widzowie mogą spodziewać się prawdziwej rewolucji w zasadach programu. Dotychczas trenerzy mogli wybrać tylko jednego zwycięzcę z każdej bitwy. Teraz mają aż trzy opcje: mogą wybrać jednego uczestnika, przeprowadzić dalej cały duet albo - co zupełnie nowe - nie wybrać nikogo. W najnowszym odcinku programu przekonaliśmy się, czy któryś z jurorów skorzystał z tej opcji.
11 października rozpoczął się drugi etap "The Voice of Poland". Wśród duetów, które zaprezentowały się na scenie, byli Michał Węgrzyn i Szymon Rybacki z drużyny Michała Szpaka, którzy razem zaśpiewali utwór "Napad" Mroza. Ten występ nie przypadł do gustu trenerowi. - Niestety, cały czas mam poczucie, jakbym słyszał występ karaoke i bardzo mnie to przeraża. Cały czas nie wiem, jaki drzemie w was potencjał, bo nie chcecie mi go pokazać oboje - ocenił. Następnie przyszedł moment decyzji. - Stawiacie mnie w kropce i nie wiem, jak wybrać - stwierdził.
Chwilę po zakończeniu występu Michał Szpak podjął zaskakującą decyzję - nie wybrał żadnego z uczestników. Tym samym jako pierwszy juror w historii programu skorzystał z nowej opcji pozostawienia duetu bez awansu. - Moim wyborem jest brak wyboru. Żaden z was nie przejdzie dalej - zwrócił się do podopiecznych. Na tym jednak nie koniec. Szpak stwierdził, że wierzy w ich potencjał i zasugerował, by ci przyszli do programu w następnym sezonie. - Chcę, żebyście przyszli tu w kolejnym sezonie i żebyście pokazali, że jesteście gotowi, żeby tutaj być, rozwijać się i nie bać się swojego talentu. Gratuluję wam tego duetu, ale na tę chwilę nie jesteście gotowi na kolejny etap - podsumował.
Warto przypomnieć, że nowością w programie jest również specjalny internetowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", w którym uczestnicy, którzy odpadli, dostają drugą szansę. Opiekunką tej części została Ania Karwan, była finalistka programu. W każdym odcinku Bitew wybierze jedną osobę, która nie przeszła dalej, i zaprosi ją do swojej drużyny. "Comeback Stage" potrwa dziewięć odcinków i zakończy się wyłonieniem jednego uczestnika, który dołączy do półfinałów głównego programu. Nowe odcinki "The Voice of Poland" możecie oglądać w soboty o godz. 20:30 na antenie TVP2.
