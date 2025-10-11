Za nami emocjonujące "Przesłuchania w ciemno" 16. edycji "The Voice of Poland", a teraz przyszedł czas na kolejny etap - Bitwy. Jak już wiadomo, w tym sezonie widzowie mogą spodziewać się prawdziwej rewolucji w zasadach programu. Dotychczas trenerzy mogli wybrać tylko jednego zwycięzcę z każdej bitwy. Teraz mają aż trzy opcje: mogą wybrać jednego uczestnika, przeprowadzić dalej cały duet albo - co zupełnie nowe - nie wybrać nikogo. W najnowszym odcinku programu przekonaliśmy się, czy któryś z jurorów skorzystał z tej opcji.

Zobacz wideo Ten występ z "The Voice of Poland" trudno będzie zapomnieć

"The Voice of Poland". Michał Szpak podjął kontrowersyjną decyzję. Nie wybrał żadnego uczestnika

11 października rozpoczął się drugi etap "The Voice of Poland". Wśród duetów, które zaprezentowały się na scenie, byli Michał Węgrzyn i Szymon Rybacki z drużyny Michała Szpaka, którzy razem zaśpiewali utwór "Napad" Mroza. Ten występ nie przypadł do gustu trenerowi. - Niestety, cały czas mam poczucie, jakbym słyszał występ karaoke i bardzo mnie to przeraża. Cały czas nie wiem, jaki drzemie w was potencjał, bo nie chcecie mi go pokazać oboje - ocenił. Następnie przyszedł moment decyzji. - Stawiacie mnie w kropce i nie wiem, jak wybrać - stwierdził.

Chwilę po zakończeniu występu Michał Szpak podjął zaskakującą decyzję - nie wybrał żadnego z uczestników. Tym samym jako pierwszy juror w historii programu skorzystał z nowej opcji pozostawienia duetu bez awansu. - Moim wyborem jest brak wyboru. Żaden z was nie przejdzie dalej - zwrócił się do podopiecznych. Na tym jednak nie koniec. Szpak stwierdził, że wierzy w ich potencjał i zasugerował, by ci przyszli do programu w następnym sezonie. - Chcę, żebyście przyszli tu w kolejnym sezonie i żebyście pokazali, że jesteście gotowi, żeby tutaj być, rozwijać się i nie bać się swojego talentu. Gratuluję wam tego duetu, ale na tę chwilę nie jesteście gotowi na kolejny etap - podsumował.

"The Voice of Poland" wprowadziło zmiany

Warto przypomnieć, że nowością w programie jest również specjalny internetowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", w którym uczestnicy, którzy odpadli, dostają drugą szansę. Opiekunką tej części została Ania Karwan, była finalistka programu. W każdym odcinku Bitew wybierze jedną osobę, która nie przeszła dalej, i zaprosi ją do swojej drużyny. "Comeback Stage" potrwa dziewięć odcinków i zakończy się wyłonieniem jednego uczestnika, który dołączy do półfinałów głównego programu. Nowe odcinki "The Voice of Poland" możecie oglądać w soboty o godz. 20:30 na antenie TVP2.