Trwa 16. edycja programu "The Voice of Poland". 4 października widzowie show TVP2 mieli okazję zobaczyć ostatnie etapy Przesłuchań w Ciemno, więc właśnie zaczyna się dla wielu najciekawszy moment show, czyli Bitwy drużyn. Produkcja programu dba o jak najlepszą rozrywkę widzów i zapowiedziano zmiany, które sprawią, że decyzje trenerów będą jeszcze bardziej nieprzewidywalne niż wcześniej. W etapie Bitew trener będzie miał możliwość nie wskazywać żadnego z uczestników jako zwycięzcy. Takiego rozwiązania w polskiej edycji "The Voice of Poland" jeszcze nie było. Więcej przeczytasz tutaj. Co wydarzy się w najbliższym odcinku show? Z pewnością nie zabraknie emocji i wzruszeń.

"The Voice of Poland". Duet z drużyny Kuby Badacha wzruszy Margaret do łez

11 października w programie "The Voice of Poland" zaczyna się etap Bitew. W pierwszym odcinku będziemy mogli zobaczyć osiem różnych duetów, po dwa z drużyny każdego z trenerów. Pamiętacie Julię Wasilewską i Łukasza Reksa, którzy znaleźli się w drużynie Kuby Badacha? W programie wokaliści zaprezentują swoją wersję piosenki "O niebo lepiej" Mietka Szcześniaka. Ich występ zrobi prawdziwą furorę i bardzo poruszy Margaret, która nie będzie mogła powstrzymać łez. Wykon zwróci także uwagę prowadzących. - Co to było! Ale to było dobre! Wow, wow, wow! - padną słowa zachwytu ze strony Pauliny Chylewskiej i Macieja Musiała. Najbliższy odcinek show już w sobotę 11 października o godzinie 20:30 na antenie TVP2.

"The Voice of Poland". Baron wbija szpilę Szpakowi. "Zejdź z podium"

Program "The Voice od Poland" budzi tak dużo emocji nie tylko za sprawą samych uczestników, ale także jurorów, między którymi często iskrzy. W ostatnim odcinku show mieliśmy okazję zobaczyć, jak jeden z uczestników zachwycił jurorów na tyle, że Baron postanowił odebrać Michałowi Szpakowi tytuł "kolorowego ptaka" edycji. 25-letni Dominik Czuż muzyką interesuje się już od najmłodszych lat. Nigdy nie skończył szkoły muzycznej, ale dzięki samozaparciu i determinacji sam nauczył się gry m.in. na skrzypcach, pianinie, gitarze i trąbce. Do udziału w programie namówił go... Tomasz Organek, który zobaczył występ uczestnika na jednej z ulic w Bielsku-Białej. Występ uczestnika zachwycił jurorów. - Rozwaliłeś to totalnie! Wow! Zaginasz czasoprzestrzeń absolutnie. Powinni przed tobą ostrzegać alertem - podkreślił Szpak. Baron był równie zachwycony i postanowił przy okazji swojej wypowiedzi wbić szpilę koledze z programu. - Myślałem, że kolorowym ptakiem tej edycji jest Michał Szpak, ale zejdź z podium - podsumował. Więcej przeczytasz tutaj: Baron zdetronizował Szpaka: Zejdź z podium. Niewiarygodne, co wydarzyło się na scenie "The Voice of Poland"