"Klan" do dziś jest emitowany na antenie TVP, pozostając najdłużej nadawanym polskim serialem - jego premiera miała miejsce w 1997 roku. Jedną z głównych postaci była Elżbieta Chojnicka. Wcielająca się w nią Barbara Bursztynowicz po 27 latach podjęła decyzję, by odejść z produkcji. Wielu fanów serialu zastanawiało się, czy wątek Elżbiety zniknie? A może po prostu zostanie uśmiercona? Na razie ma status zaginionej w Grecji. W sieci pojawił się wpis Izabeli Trojanowskiej. Czyżby piosenkarka zdradziła sekret?
Niedawno śledziliśmy gorące poszukiwania Elżbiety, która nie pojawiła się na ślubie syna. Ślad urywa się w Grecji, skąd miała przylecieć na ceremonię. Michałowi udaje się ustalić, w jakim hotelu spała jego matka. Po tym, jak z niego wyszła, ślad się urywa. Jerzy chciał nawet skorzystać z pomocy jasnowidza, ale ostatecznie się rozmyślił. Do gry wkroczyła Monika, która grana jest przez Izabelę Trojanowską. Widzowie nie dotarli jeszcze jednak do momentu, gdy bohaterka wylatuje do Grecji w poszukiwaniu Elżbiety. Piosenkarka opublikowała jednak post na Facebooku, który może nieco zdradzać losy zaginionej. "Monika właśnie wróciła z Grecji. Ma informację o Elżbiecie. Czeka ją trudna rozmowa z Jerzym (Andrzej Grabarczyk)…" - napisała Trojanowska, publikując przy tym kilka ujęć - w tym kadr z serialu. Czy to oznacza, że Monika przekaże Jerzemu tragiczne wieści? Na odpowiedzi musimy jednak trochę poczekać.
Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, odnosząc do sytuacji zarówno bohaterki, jak i samej aktorki, która ją odgrywała. Internauci nawiązali do faktu, że obecnie Bursztynowicz występuje w "Tańcu z gwiazdami". "Szukajcie w Polsacie", "Elżunię znajdziecie w 'Tańcu z gwiazdami'. Zamieniła film na program rozrywkowy. Po prostu miała dosyć", "Oni jej szukają w Atenach, a ona przecież tańczy w Polsacie" - komentowali z rozbawieniem. Niektórzy pisali, że kwestia zaginięcia Elżbiety jest po prostu... nudna! "Mogłoby się to wyjaśnić, bo zaczyna być to nudne", "Ale się uczepili tej Eli z 'Klanu'. Skoro odeszła, to nie wróci" - zwracali uwagę widzowie.
