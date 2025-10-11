"Klan" do dziś jest emitowany na antenie TVP, pozostając najdłużej nadawanym polskim serialem - jego premiera miała miejsce w 1997 roku. Jedną z głównych postaci była Elżbieta Chojnicka. Wcielająca się w nią Barbara Bursztynowicz po 27 latach podjęła decyzję, by odejść z produkcji. Wielu fanów serialu zastanawiało się, czy wątek Elżbiety zniknie? A może po prostu zostanie uśmiercona? Na razie ma status zaginionej w Grecji. W sieci pojawił się wpis Izabeli Trojanowskiej. Czyżby piosenkarka zdradziła sekret?

Zobacz wideo Izabela Trojanowska obrywała za pracę w "Klanie". Krzyczeli za nią na ulicy! Mówi, co usłyszała

"Klan". Co dalej z Elżbietą? Czy wpis Izabeli Trojanowskiej zdradza fabułę

Niedawno śledziliśmy gorące poszukiwania Elżbiety, która nie pojawiła się na ślubie syna. Ślad urywa się w Grecji, skąd miała przylecieć na ceremonię. Michałowi udaje się ustalić, w jakim hotelu spała jego matka. Po tym, jak z niego wyszła, ślad się urywa. Jerzy chciał nawet skorzystać z pomocy jasnowidza, ale ostatecznie się rozmyślił. Do gry wkroczyła Monika, która grana jest przez Izabelę Trojanowską. Widzowie nie dotarli jeszcze jednak do momentu, gdy bohaterka wylatuje do Grecji w poszukiwaniu Elżbiety. Piosenkarka opublikowała jednak post na Facebooku, który może nieco zdradzać losy zaginionej. "Monika właśnie wróciła z Grecji. Ma informację o Elżbiecie. Czeka ją trudna rozmowa z Jerzym (Andrzej Grabarczyk)…" - napisała Trojanowska, publikując przy tym kilka ujęć - w tym kadr z serialu. Czy to oznacza, że Monika przekaże Jerzemu tragiczne wieści? Na odpowiedzi musimy jednak trochę poczekać.

"Klan". Widzowie są zmęczeni wątkiem Elżbiety?

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, odnosząc do sytuacji zarówno bohaterki, jak i samej aktorki, która ją odgrywała. Internauci nawiązali do faktu, że obecnie Bursztynowicz występuje w "Tańcu z gwiazdami". "Szukajcie w Polsacie", "Elżunię znajdziecie w 'Tańcu z gwiazdami'. Zamieniła film na program rozrywkowy. Po prostu miała dosyć", "Oni jej szukają w Atenach, a ona przecież tańczy w Polsacie" - komentowali z rozbawieniem. Niektórzy pisali, że kwestia zaginięcia Elżbiety jest po prostu... nudna! "Mogłoby się to wyjaśnić, bo zaczyna być to nudne", "Ale się uczepili tej Eli z 'Klanu'. Skoro odeszła, to nie wróci" - zwracali uwagę widzowie.