Warszawski Festiwal Filmowy rozpoczyna się 10 października. To już 41. odsłona. Program tegorocznej, dziesięciodniowej edycji jest naprawdę imponujący. Widzowie zobaczą 112 pełnometrażowych filmów fabularnych, 56 krótkometrażowych oraz kilkanaście dokumentów. Jak co roku, nie zabraknie światowych premier. Filmy będą rywalizować w różnych konkursach. Pierwszym filmem, który zostanie wyświetlony, będzie "Rocznica" w reżyserii Jana Komasy.

41. Warszawski Festiwal Filmowy. Quebonafide pozował z ukochaną, Foremniak w garniturze

Na 41. Warszawskim Festiwalu Filmowym pojawiło się mnóstwo gwiazd. Wśród nich była Małgorzata Foremniak. Na tę okazję postawiła na oryginalną stylizację. Wybrała zielony komplet, który składał się z gładkich spodni i marynarki ozdobionej subtelnym, kwiatowym wzorem. Taki wybór z pewnością przyciągał wzrok. Anita Sokołowska zaprezentowała się w klasycznej, czarnej stylizacji. Dodała do niej białą koszulę, a całość dopełniła złotym naszyjnikiem, co nadawało jej subtelności i szyku. Furorę zrobili Quebonafide i Martyna Byczkowska. Oboje pokazali się w czerwonych koszulach. Raper, znany z niebanalnego stylu, do koszuli dobrał czarny dżinsowy zestaw, co nadało jego strojowi streetwearowego charakteru. Z kolei jego ukochana połączyła czerwony odcień koszuli z odważnymi, zwierzęcymi printami na spodniach, dopełniając całość czerwonymi szpilkami. Jak oceniacie stylizacje?

Quebonafide o przyszłości z Martyną Byczkowską. Ma pewną wizję

Plotki o związku Quebonafide z Martyną Byczkowską pojawiały się w mediach po raz pierwszy w połowie 2024 roku. Kobieta zaangażowała się w pracę nad musicalem opowiadającym o życiu rapera. W 2025 roku, w rozmowie z Kanałem Zero, Quebonafide wyznał, że widzi w partnerce swoją przyszłą małżonkę. Powiedział również o wizji spokojnej starości, z dala od zgiełku show-biznesu. - Bardzo spokojnie. Na pewno nie jako osoba publiczna, która przez sześćdziesiąt lat epatuje sobą. (...) Widzę dzieciaczki na pewno, mamy nowego, pięknego psa z Martyną i myślę, że to będzie moja małżonka, takie mam przeczucie. I że z nią będziemy sobie budowali coś fajnego - zdradził Quebonafide.