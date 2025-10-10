Marzena Rogalska w sierpniu wróciła do śniadaniówki. Z Łukaszem Nowickim prowadziła "Pytanie na śniadanie" również wiele lat temu. Poza anteną dziennikarze są dobrymi przyjaciółmi. - Ja po 4,5 roku wróciłam do 'Pytania na śniadanie', no właściwie to wróciłam do siebie. Było tęsknione - mówiła na wizji. - Dziesięć lat czekałem, no jeszcze parę lat i bym się nie doczekał, Marzenko... - dodał Nowicki. - Przyjaźń nasza trwa dłużej niż dziesięć lat. Trzydzieści lat - skwitowała. Duet ma bardzo wyraziste poczucie humoru. Ostatnio doszło do zabawnej wymiany zdań.

Nie uwierzycie, jak Marzena Rogalska nazwała Łukasza Nowickiego. Obraził się?

Na profilu "Pytania na śniadanie" pojawiło się nowe nagranie. Tak Rogalska zwróciła się do Nowickiego. - Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, jaki Łukasz Nowicki jest durny, bo to się w głowie nie mieści. Witaliśmy się z tymi gośćmi, tam z tymi, którymi za chwilę będziemy rozmawiać. (...) Witamy się (...) i ona mówi "Jak ty pięknie Marzenko wyglądasz", na co Łukasz Nowicki... - zaczęła prezenterka. - Powiedziałem tylko, że sto tysięcy na to wydała - wyznał Nowicki. Rogalska pośpieszyła z wytłumaczeniem. - Że jestem cała zrobiona - zaśmiała się prowadząca. Nowicki nie odpuszczał. - Wszystko. Postawiłem warunek, że jeśli chce wrócić do programu, musi dobrze wyglądać. W związku z tym to wszystko jest zrobione. (...) U najlepszych fachowców każda część ciała jest zrobiona - powiedział prowadzący z "kamienną twarzą". Rogalska nie odpuszczała. - I mówi to świeżo poznanej osobie! (...) Jesteś taki durny! - skwitowała rozbawiona.

Marzena Rogalska ewakuowana z "Pytania na śniadanie"? Zaskakująca scena

W sierpniu w mediach społecznościowych na profilu "Pytania na śniadanie" opublikowano nagranie, na którym widać zaskakującą scenę. Rogalska nagle została wyprowadzona ze studia w obstawie ochrony. Chwilę wcześniej w stronę Łukasza Nowickiego padły mocne słowa. - Nie spodziewałam się tego po tobie! - wyznała prezenterka. Publiczność mogła odnieść wrażenie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nic bardziej mylnego. To był kolejny żart duetu. Całość zakończył komentarz Łukasza Nowickiego. - I wreszcie dzięki Bogu będzie spokój w programie. Dziękuję bardzo serdecznie, przelewik będzie wieczorem - rzucił dziennikarz.