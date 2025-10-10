"Kuchenne rewolucje" cały czas cieszą się popularnością, a wielu restauratorów szuka pomocy u Magdy Gessler. W szóstym odcinku 31. sezonu prowadząca program odwiedziła restaurację "Pod Orłem" w Garwolinie. Właścicielką lokalu jest 62-letnia Małgorzata, która zdecydowała się na poruszające wyznanie. Wyjawiła, że straciła nastoletnią córkę. To wydarzenie spowodowało, że popadła w alkoholizm. Zdecydowała się na odwyk.

Zobacz wideo Andrzej Sołtysik o chorobie alkoholowej: Nie mówiono, że zapiłem, tylko że zdradziłem o świcie

"Kuchenne rewolucje". Właścicielka restauracji nie ukrywała, że jest niepijącą alkoholiczką

Małgorzata nie mogła sobie poradzić z prowadzeniem restauracji. Zaprosiła więc Magdę Gessler, by pomogła jej uratować lokal. 62-latka postanowiła wyjawić, że od kilkunastu lat jest niepijącą alkoholiczką. Właścicielka restauracja ma za sobą trudną przeszłość. - Jestem trzeźwiejącą alkoholiczką - wyznała. Przed laty straciła nastoletnią córkę w wypadku, przez co popadła w chorobę. W wyniku zaniedbań odebrano jej dzieci. - Oszalałam. Poszłam mocno w alkohol. Zabrali mi dzieci z domu. Nie miałam dzieci, nie miałam pieniędzy, nie miałam prądu, nie miałam wody. Miałam jedną torebkę herbaty i jednego papierosa - wspominała Małgorzata, która dziś wychodzi na prostą i od 14 lat nie pije.

"Kuchenne rewolucje". Czy Magdzie Gessler udało się uratować lokal Małgorzaty?

Wizyta w restauracji "Pod Orłem" była dla Gessler nieprzyjemna. Personel nie znał dobrze menu, a dania pozostawiały wiele do życzenia. - Nie da się tego jeść. Glutaminian sodu wygrywa z jakimkolwiek innym smakiem... i korpusy kurczęce. Dziękuję bardzo - grzmiała prowadząca. - To się nazywa "Pod Orłem"... O k***a... jakbym jadła siki knura. Aż zęby bolą. Nie "ciapnę" tym o podłogę, ale tego jest to warte. Śmierdzi sikami knura. Golonka z knura, nadziewana hormonami... kurde, chyba z Chin sprowadzana - komentowała Gessler. Restauratorka zaproponowała zarówno nowe menu, jak i nazwę - "Bar u Małgosi Świrk".

Rewolucja była trudna, ale udało się zorganizować kolację. Po miesiącu Gessler wróciła do lokalu. - Kto ci pozwolił panierować kotlet w kupnej bułce? Tu wyborna cielęcina, a tu bułka tarta do śmieci. Rosół bardzo dobry - oceniała prowadząca. - Nie przyszłam po to, żeby cię niszczyć, ale żeby cię obudzić. (...) To są właśnie te drobiazgi Gośka, która ci uciekają. Drobiazgi, które czynią wielką restaurację. Masz prawie wszystko, tylko trzeba się postarać - skwitowała Gessler.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.