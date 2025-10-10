Internauci poruszeni babcią 15-letniego Michała z "Nasz nowy dom". "Cudowna"

W czwartek, 9 października, na antenie Polsatu mogliśmy zobaczyć nowy odcinek programu "Nasz nowy dom", który wywołał wielkie emocje wśród widzów. Historia 15-letniego Michała, który po śmierci taty i przez chorobę mamy, zamieszkał z babcią w starym i wymagającym remontu domu, poruszyła internautów, którzy zalali sieć komentarzami. Odnieśli się w nich nie tylko do samej sytuacji nastolatka, ale także do postawy jego babci, pani Heleny. Nie szczędzili jej ciepłych słów.

Wielkie emocje w "Nasz nowy dom". Widzowie piszą o babci

15-letni Michał, który wystąpił w programie "Nasz nowy dom", przeżył już więcej niż niejedna dorosła osoba. Jego mama poważnie choruje i obecnie przebywa w specjalistycznym ośrodku, natomiast tata zmarł i to niedawno. W pewnym momencie swojego życia chłopiec musiał zajmować się obojgiem rodziców. To jednak nie wszystko, bo nastolatek doświadczył również hejtu w szkole. Przed kamerami przyznał, że musi mierzyć się z brakiem akceptacji rówieśników, zaczepkami.

- W szkole dokuczali mi, bili, zaczepiali. Śmiali się z tego, że moja mama jest chora i jeździ na wózku - mówił nastolatek. W końcu miłość i ciepło Michał znalazł w domu swojej babci, która postanowiła stworzyć mu przestrzeń, na jaką zasługuje. - Musiałam zabrać Michała do siebie, nie mogłam go zostawić samego - mówiła pani Helena przed kamerami. Widzów bardzo poruszyła postawa kobiety. W komentarzach wyrazili swój podziw.

"Pani Babciu, jesteś złotem. A chłopak... Mimo tego całego zła, jest kwintesencją dobroci, miłości. Chcę wam życzyć świętego spokoju i radości! Młody, nigdy się nie poddawaj!", "Cudowna babcia, cudowny wnuczek, który przeżył w swoim życiu więcej niż niejeden dorosły człowiek i jak to jest na tym świecie, i jak to się dzieje, że tyle wszystkiego spotyka właśnie takie osoby. Jedno jest pewne, że pomimo krzywd, cierpień i łez wylanych przez tego dzielnego chłopca w końcu i dla niego zaświeciło słońce", "Cudowna rodzina. Przekochana babcia i niesamowity młody człowiek, który już tak wiele przeszedł w swoim życiu. Niech będą już tylko szczęśliwi, a na swojej drodze spotykają same pozytywne osoby. Wszystkiego dobrego", "Ta starsza pani zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bardzo miła, sympatyczna kobieta, a przy tym szczera pełna dobroci", "Super babcia! Cudowna! Kochana, otwarta, czuła i tak kocha wnuka, i zwierzęta. Samych pięknych dni w nowym domku!" - pisali poruszeni widzowie.

Elżbieta Romanowska podzieliła się poruszającym wyznaniem. Doświadczyła hejtu

W rozmowie z 15-letnim Michałem Elżbieta Romanowska postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami. Okazuje się, że ma za sobą podobne przeżycia. W szczerej rozmowie przed kamerami wyjawiła, że w przeszłości także i ją dotknął hejt ze strony rówieśników. - Mnie też często wyzywali. Jak moja mama zachorowała, to też niektórzy się niezbyt fajnie się do mnie odzywali. Ja wiem, że to boli - wyjawiła Romanowska.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży [116111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży], pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę [Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę], oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem [Z jakiego powodu tutaj jesteś?] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.