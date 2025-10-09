Nowy odcinek programu "Nasz nowy dom" wyjątkowo mocno poruszył widzów. Historia nastoletniego Michała, który po śmierci taty i chorobie mamy zamieszkał z babcią w starym, wymagającym remontu domu, wywołała ogromne emocje wśród internautów. Na facebookowym profilu programu internauci zamieścili wiele komentarzy wspierających chłopca.

"Nasz nowy dom". Internauci poruszeni historią nastoletniego Michała. Sieć zasypała lawina komentarzy

W związku z poruszającą historią Michała w sieci pojawił się ogrom komentarzy pełnych współczucia, wsparcia i refleksji. Wielu komentujących nie kryło emocji po tym, jak usłyszeli, że chłopiec musiał mierzyć się nie tylko z rodzinną tragedią, ale także z drwinami ze strony rówieśników. "Dzieciaki potrafią być takie okrutne, a szkoła często udaje, że nie widzi" - napisała jedna z osób. Inni zwracali uwagę, że to właśnie brak empatii i reakcji dorosłych sprawia, że młodzi ludzie czują się samotni w obliczu przemocy psychicznej. "Nie wyobrażam sobie, co takie dziecko musi czuć, słuchając takich słów… serce pęka" - dodała inna internautka. Niektórzy widzowie programu postanowili wesprzeć chłopca ciepłym słowem. "Jesteś cudownym chłopakiem" - czytamy w jednym z komentarzy. Nie brakowało też mocnych głosów oburzenia wobec tych, którzy drwili z trudnej sytuacji Michała. "Jak można wychować dziecko, które śmieje się z czyjejś choroby? Co się dzieje z tym światem?" - zastanawiali się użytkownicy sieci. Wielu widzów wyraziło też nadzieję, że nagłośnienie tej historii przez program "Nasz nowy dom" pomoże nie tylko Michałowi, ale także innym dzieciom zmagającym się z hejtem i brakiem akceptacji.

Ela Romanowska podzieliła się poruszającą historią w "Nasz nowy dom". W przeszłości musiała się mierzyć z hejtem ze strony rówieśników

W tym samym odcinku programu także Ela Romanowska podzieliła się swoją historią. Po tym, jak Michał opowiedział prowadzącej "Nasz nowy dom" o swoich przeżyciach, także gwiazda postanowiła się otworzyć. W szczerej rozmowie przed kamerami wyjawiła, że w przeszłości także i ją dotknął hejt ze strony rówieśników. - Mnie też często wyzywali. Jak moja mama zachorowała, to też niektórzy się niezbyt fajnie się do mnie odzywali. Ja wiem, że to boli - wyjawiła Romanowska.

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.