Joanna i Kamil Osypowiczowie, znani z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony", od momentu poznania się w show konsekwentnie dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Pod koniec programu Kamil oświadczył się Joannie, a przy okazji wyszło na jaw, że spodziewają się dziecka. Ich córka, Antosia, urodziła się 23 października 2022 roku. Małżeństwo nie ukrywa też, że chciałoby powiększyć rodzinę. Teraz była uczestniczka show TVP wyjawiła, że spełniło się jej marzenie. O co chodzi?

Joanna z "Rolnik szuka żony" spełniła swoje marzenie. Co na to Kamil?

Jakiś czas temu Joanna w "Pytaniu na śniadanie" przyznała, że chciałaby znów powiększyć rodzinę. - Chcielibyśmy chłopca, następcę - mogliśmy usłyszeć w programie na żywo. Nic więc dziwnego, że kiedy ostatnio na Instagramie Joanny pojawił się wpis o "spełnionych marzeniach", fani zaczęli się domyślać, że może chodzić o kolejną ciążę. Tym razem jednak chodziło o coś zupełnie innego.

Joanna Osypowicz postanowiła zrealizować swoje marzenie o podróży na Cypr. Wybrała się tam w towarzystwie koleżanki, a w tym czasie opiekę nad ich córką przejął Kamil. "Ta pani spełniła moje marzenie" - napisała Osypowicz w mediach społecznościowych. Zdjęcia z podróży co rusz pojawiają się na Instagramie Joanny. Zobaczycie w naszej galerii:

Joanna z "Rolnik szuka żony" przerwała milczenie. Drony spadły niedaleko jej domu

Joanna Osypowicz w ostatnim czasie rzadziej udzielała się w mediach społecznościowych, co wzbudziło niepokój wśród jej fanów. Sytuacja dodatkowo się zaostrzyła, gdy w mediach pojawiły się doniesienia o dronach, które spadły w województwie lubelskim - niedaleko jej rodzinnych stron. W odpowiedzi na liczne wiadomości zaniepokojonych fanów, Joanna 10 września opublikowała wpis na swoim kanale nadawczym "Osypki" na Instagramie, w którym postanowiła ich uspokoić. "Kochani, zasypujecie mnie pytania i czy u nas wszystko okej. Jest okej. Drony faktycznie spadły dość blisko. Dziękujemy za troskę!" - mogliśmy przeczytać. Dzięki tej wiadomości fani mogli odetchnąć z ulgą - z Joanną i jej rodziną wszystko jest w porządku.