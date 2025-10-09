Trwa jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami". Show Polsatu obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Z tej okazji produkcja dba o przyciągnięcie przed ekrany jak największej ilości widzów. Do jednego z ostatnich odcinków zaproszono uczestników poprzednich edycji show. Z kolei ten emitowany w ubiegłą niedzielę poświęcony był twórczości Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Z tej wyjątkowej okazji wokalistka dołączyła nawet do jury, zastępując na tym stanowisku Ewę Kasprzyk. Więcej przeczytasz tutaj. Jak się okazuje, na tym nie koniec niespodzianek. Właśnie ogłoszono, kto pojawi się jako gość w kolejnym odcinku show.

"Taniec z gwiazdami". Produkcja show przygotowała kolejną niespodziankę

Produkcja "Tańca z gwiazdami" właśnie ogłosiła kolejną niespodziankę. Jak się okazuje, w kolejnym odcinku programu gościnią specjalną będzie Roksana Węgiel. Wokalistka doskonale zna parkiet, na którym uczestnicy walczą o Kryształową Kulę. W 2024 roku była jedną z uczestniczek show i w duecie z Michałem Kassinem dotarła do samego finału. Chociaż typowano ją na zwyciężczynię, to ostatecznie zajęła w programie drugie miejsce. Tym razem będzie miała okazję pokazać się z innej strony.

Jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze, a my mamy dla was kolejną niespodziankę. Już w niedzielę na naszym parkiecie... zaśpiewa dla was Roxie!

- czytamy na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

"Taniec z gwiazdami". Michał Kassin zareagował na niespodziewane wieści

Michał Kassin, czyli taneczny partner Roksany Węgiel z programu "Taniec z gwiazdami", podczas realizacji show bardzo zaprzyjaźnił się z wokalistką. Tancerz był nawet gościem na jej ślubie. Tym razem w programie jego partnerką jest Barbara Bursztynowicz. Produkcja Polsatu w sekcji komentarzy postanowiła "puścić oczko" do tancerza.

Michał, tylko spójrz kogo spotkasz w niedzielę

- czytamy w komentarzu opublikowanym przez produkcję. Na te wieści od razu zareagował sam tancerz. "To chyba niespodzianka specjalnie dla mnie" - podkreślił.