"The Voice of Poland" emitowany na antenie TVP2 od początku pełen jest niespodzianek. Teraz nadchodzi czas na kolejne. Twórcy show zapowiedzieli zmiany, które sprawią, że decyzje trenerów staną się bardziej nieprzewidywalne niż kiedykolwiek wcześniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Ten występ z "The Voice of Poland" trudno będzie zapomnieć

"The Voice of Poland" zaskakuje widzów. Wielkie zmiany w Bitwach - takich decyzji trenerzy jeszcze nie podejmowali

Trwająca właśnie 16. edycja "The Voice" przyniosła sporo odświeżenia. Do programu wróciła Margaret, a na trenerskiej scenie zadebiutowała Ania Karwan, która objęła rolę piątej trenerki w ramach "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". To właśnie wokalistka kompletuje własną drużynę z uczestników, którzy w standardowych zasadach pożegnali się z rywalizacją, dając im drugą szansę na spełnienie muzycznych marzeń. Ten pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów, podobnie jak cała tegoroczna edycja, którą co tydzień śledzi średnio około 1,5 miliona widzów. Wszystko wskazuje jednak na to, że największe emocje dopiero przed nami. W etapie Bitew trener będzie mógł nie wskazywać żadnego z uczestników jako zwycięzcy. Takiego rozwiązania w polskiej edycji "The Voice of Poland" jeszcze nie było.

"The Voice of Poland" wprowadza zmiany. Paulina Chylewska i Maciej Musiał komentują nowości w programie

Jak zapowiedzieli prowadzący, Paulina Chylewska i Maciej Musiał, zmiana zasad ma wprowadzić do programu nową dynamikę i jeszcze więcej emocji. - Do tej pory w tym etapie każdy z trenerów mógł wybrać tylko jednego zwycięzcę każdej bitwy. A tym razem możliwości są aż trzy: może wybrać jednego zwycięzcę bitwy, może do kolejnego etapu zabrać ze sobą cały duet, albo uwaga, nie wybrać nikogo! - wyznali. Warto zaznaczyć, że nowe zasady nie oznaczają jednak rezygnacji z dotychczasowych rozwiązań. Niezmiennie w trakcie Bitew trenerzy - Margaret, Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron - będą mogli "kraść" uczestników z innych drużyn. Każdy z nich finalnie wejdzie do etapu Nokaut z siedmiorgiem wokalistów: sześcioma ze swojej drużyny i jednym przejętym w trakcie Bitew. Dodatkowo Ania Karwan z każdego odcinka wybierze jednego uczestnika, który odpadł z programu zgodnie ze standardowymi zasadami i zaprosi go do swojego zespołu w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Dzięki temu szansę na dalszy udział w show otrzymają osoby, które zyskały sympatię publiczności, ale nie przeszły decyzją trenerów.