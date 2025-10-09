We wrześniu media obiegła informacja o chorobie Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik kontrowersyjnego show TVN nagle źle się poczuł, zaczął mieć omamy wzrokowe i bardzo bolała go głowa. Po dogłębnej diagnostyce okazało się, że choruje na glejaka IV stopnia, czyli jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Adrian przeszedł już trzy operacje, ale z powodu wznowy guza nie mógł rozpocząć chemioterapii. W tej chorobie najbardziej liczy się czas, bo nowotwór bardzo szybko się rozwija. Żona Adriana, Anita, pojawiła się ostatnio w "Dzień dobry TVN" i poinformowała o zbiórce. Para zdecydowała się poprosić o wsparcie, bo wyczerpały się już możliwości leczenia Adriana w Polsce i szansą dla niego są kosztowne terapie za granicą. Więcej przeczytasz tutaj. Ostatnio w pomoc zaangażowała się Katarzyna Cichopek, która wykorzystała swoje zasięgi w mediach społecznościowych, aby poinformować o zbiórce. Tym razem głos zabrał Wojciech Janik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Podzielił się także swoją poruszającą historią.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek z czwartej edycji ruszył z pomocą Adrianowi

Wojciech Janik i Agnieszka Łyczakowska poznali się w czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Podobnie jak Anita i Adrian po zakończeniu show zdecydowali się pozostać w małżeństwie i dziś tworzą szczęśliwą rodzinę. Para wychowuje także córkę, Tosię. W jednej z ostatnich relacji na InstaStories Wojtek poprosił o wsparcie dla Adriana. Przy okazji wspomniał o swojej mamie, która także chorowała na glejaka IV stopnia. - Mam do was prośbę. Sytuacja Adriana z trzeciej edycji 'Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest mi bardzo bliska. Jak wiecie, moja mama też na to chorowała i chciałbym was prosić o to, żebyśmy pomogli dokończyć tę zbiórkę - zaapelował Wojtek. Uczestnik matrymonialnego show TVN podkreślił, że udało się już uzbierać połowę z potrzebnej kwoty, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dodał, że jest w kontakcie z Adrianem. - Jestem z Adrianem cały czas na łączach i jest mi on tak samo bliski, więc jeśli można liczyć na waszą dobroć... każda złotówka się liczy. My już z Agnieszką wpłaciliśmy, więc prosimy teraz was, żebyście zrobili to samo - powiedział.

Wojtek Janik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z powodu glejaka stracił mamę

Wojtek Janik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku września poinformował o śmierci swojej mamy. "Dzisiaj o 11, odeszła moja mama. Jedna z ważniejszych osób w moim życiu. I choć nie wyobrażam sobie jak mam żyć bez niej, to jestem dumny, że była moją mamą" - napisał uczestnik "Ślubu" na InstaStories. Ona także chorowała na glejaka IV stopnia i zmarła niedługo po usłyszeniu diagnozy. Do ostatnich chwil Wojtek próbował jej pomóc. "Zamiast cieszyć się nowym domem i wyprowadzką, nasze życie się odwróciło o 180 stopni i chciałbym spytać was... Ponieważ dzisiaj po biopsji, która wykazała, że jest to glejak IV stopnia, nieoperacyjny, nienadający się na radioterapię, gdyż moja mama jest bardzo słaba, powiedzieli, że tylko czekać. Nie wiemy, co robić, proszę o pomoc, ktokolwiek coś wie" - pisał na Instagramie.