To już 14. edycja "Top Model". Choć zmieniają się uczestnicy, to grono jurorów pozostaje bez zmian. I tym razem początkujące modelki i początkujących modeli oceniają Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka. Tak jak zawsze na koniec odcinka wybierają osobę, która najsłabiej poradziła sobie z zadaniami. W odcinku, który wyemitowano 8 października, zdecydowano, że będzie to jedna z uczestniczek.

Kto odpadł z "Top Model"? Jest zaskoczenie!

Sesja zdjęciowa opierała się na średniowiecznych strojach. Uczestnicy musieli odpowiednio zapozować wraz ze zwierzętami. Pomagał im Bartosz Gelner. Jurorzy docenili zdjęcie Joanny, choć Marcin Tyszka nie był nim zachwycony. Emilia, która miała immunitet, zachwyciła jury, podobnie jak Yaritza. - Piętnastoletni chłopiec, który ukradł dwa ciastka ze stołu i chowa się za dużym koniem - tak Tyszka skwitował fotografię Daniela, który nie przekonał oceniających swoją pozą. Sokołowska zwróciła uwagę Monice, by "nie męczyła fotografa". Magda zachwyciła Wolińskiego. - Przyjemność patrzenia na ciebie - mówił. Tyszka i Krupa narzekali na twarz uczestniczki. Oksana zebrała negatywnie recenzje za zdjęcie. Jurorzy zauważyli, że Eva się rozwija. Krzysiek nie zachwycił. - Nie kupuję tego zdjęcia - ocenił Tyszka. Sara otrzymała wiele komplementów. Zdjęcia Michała i Mateusza zachwyciły jury.

W najgorszej trójce, która najsłabiej poradziła sobie z wyzwaniem, byli Krzysiek, Oksana i Daniel. Ostatecznie jurorzy zadecydowali, że program opuści Oksana. - To nie jest koniec twojej drogi na pewno - skwitowała Joanna Krupa. Michał Piróg nie zdecydował się, by przywrócić uczestniczkę do programu. Dlaczego? Wpłynęła na to postawa modelki, której nie zależało na powrocie.

"Top Model". Co wydarzyło się w szóstym odcinku?

Już na początku odcinka byliśmy świadkami spięć pomiędzy uczestnikami. Okazuje się, że aspirujący modele i modelki będą mogli liczyć na wsparcie Żakliny Ta Dinh, która jest jedną z gwiazd programu. Emocje wzbudził pokaz mody, który był nietypowy - uczestnicy schodzili po dmuchanych schodach. Poważnie wyglądającą wywrotkę zaliczyła Sara. Już w trakcie odcinka dowiedzieliśmy się, że Emilia nie odpadnie z programu. Dostała immunitet za to, że najlepiej wypadła na pokazie mody. Następnie odbyła się sesja zdjęciowa, którą wygrała Yaritza. Dawid Woliński postanowił dać kilka wskazówek uczestnikom, opowiadając o castingach. Najważniejszą częścią była sesja zdjęciowa oparta na średniowiecznych strojach od polskich projektantek. Towarzyszyły im zwierzęta, co wzbudziło kontrowersje, o czym przeczytacie tutaj: "Top Model" Widzowie podzieleni po sesji ze zwierzętami. "To kolejny niewypał"