Za nami kolejny odcinek "Top Model", który przyniósł sporo emocji zarówno na planie, jak i w domu modelek i modeli. Czuć, że rywalizacja powoli nabiera tempa. Uczestnicy po raz kolejny musieli zmierzyć się z wyzwaniami, które mają ich przygotować do pracy w branży modowej. Najwięcej emocji wzbudziła sesja rycerska. Okazuje się, że sporo do powiedzenia na jej temat mieli także widzowie. Niektórym nie przypadł do gustu pomysł z wykorzystaniem zwierząt.

Zobacz wideo Pisarek tyle zarobiła po wyjściu z "Top Model". Takie było pierwsze wynagrodzenie

"Top Model". Widzowie podzieleni po nowym odcinku. "Wykorzystywanie zwierząt"

W szóstym odcinku "Top Model" uczestnicy wzięli udział w sesji rycerskiej. Stylizacje inspirowane średniowieczem, zamkami i zbrojami robiły wrażenie. "Świetne stroje, chyba najlepsze w tym sezonie", "Bardzo mi się podobały stylizacje modeli" - czytamy w komentarzach pod fragmentami programu zamieszczonymi na Instagramie. Niektórzy uczestnicy pozowali sami, a niektórzy z pomocą żywych zwierząt. Nie wszystkim widzom spodobał się ten pomysł. "Ta sesja to chyba kolejny niewypał. Te zbroje i wykorzystywanie zwierząt. Niech mi nikt nie wmawia, że są przystosowane do takich sytuacji. Zwierzęta czują presję i stres tych wszystkich osób, a one same przeżywają to jeszcze mocniej" - zwracała uwagę jedna z internautek pod nagraniem, na którym uczestniczka pozowała z koniem. "Pracuję z końmi i proszę mi wierzyć, że gdyby czuł się źle, gdyby był zdenerwowany, zachowywałby się zupełnie inaczej. Nie dorabiajmy do wszystkiego dramatycznej historii o wykorzystywaniu zwierząt. Konie są od dawien dawna zwierzętami użytkowymi" - odpowiedziała jej inna. A wy co uważacie na ten temat? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

"Top Model". Zwierzęta to niejedyna kontrowersja nowego odcinka. Widzom nie spodobały się również... buty

Przed panelową sesją uczestnicy wzięli udział w wymagającym pokazie mody. Niektórzy z nich musieli wskoczyć w wyjątkowo wysokie buty, co oburzyło część widzów. "Narażanie młodych ludzi (za udział w programie) na połamanie nie tylko nóg. Żenada i brak odpowiedzialności. Wszystko, aby tylko skręcić tematyczny odcinek, a jurorzy udają przejęcie, akceptując to", "To jest dno totalne. Gdyby nie było stygmatyzacji, to wszyscy chodziliby w niskich butach, bo to zdrowe i lepsze. Przestańcie nosić wysokie buty" - grzmieli w komentarzach.