"Top Model" Widzowie podzieleni po sesji ze zwierzętami. "To kolejny niewypał"
Nowy odcinek "Top Model" dostarczył widzom wielu emocji. Rycerska sesja ze zwierzętami wywołała poruszenie nie tylko wśród uczestników, lecz także fanów programu.
Za nami kolejny odcinek "Top Model", który przyniósł sporo emocji zarówno na planie, jak i w domu modelek i modeli. Czuć, że rywalizacja powoli nabiera tempa. Uczestnicy po raz kolejny musieli zmierzyć się z wyzwaniami, które mają ich przygotować do pracy w branży modowej. Najwięcej emocji wzbudziła sesja rycerska. Okazuje się, że sporo do powiedzenia na jej temat mieli także widzowie. Niektórym nie przypadł do gustu pomysł z wykorzystaniem zwierząt. 

"Top Model". Widzowie podzieleni po nowym odcinku. "Wykorzystywanie zwierząt" 

W szóstym odcinku "Top Model" uczestnicy wzięli udział w sesji rycerskiej. Stylizacje inspirowane średniowieczem, zamkami i zbrojami robiły wrażenie. "Świetne stroje, chyba najlepsze w tym sezonie", "Bardzo mi się podobały stylizacje modeli" - czytamy w komentarzach pod fragmentami programu zamieszczonymi na Instagramie. Niektórzy uczestnicy pozowali sami, a niektórzy z pomocą żywych zwierząt. Nie wszystkim widzom spodobał się ten pomysł. "Ta sesja to chyba kolejny niewypał. Te zbroje i wykorzystywanie zwierząt. Niech mi nikt nie wmawia, że są przystosowane do takich sytuacji. Zwierzęta czują presję i stres tych wszystkich osób, a one same przeżywają to jeszcze mocniej" - zwracała uwagę jedna z internautek pod nagraniem, na którym uczestniczka pozowała z koniem. "Pracuję z końmi i proszę mi wierzyć, że gdyby czuł się źle, gdyby był zdenerwowany, zachowywałby się zupełnie inaczej. Nie dorabiajmy do wszystkiego dramatycznej historii o wykorzystywaniu zwierząt. Konie są od dawien dawna zwierzętami użytkowymi" - odpowiedziała jej inna. A wy co uważacie na ten temat? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. 

 

"Top Model". Zwierzęta to niejedyna kontrowersja nowego odcinka. Widzom nie spodobały się również... buty

Przed panelową sesją uczestnicy wzięli udział w wymagającym pokazie mody. Niektórzy z nich musieli wskoczyć w wyjątkowo wysokie buty, co oburzyło część widzów. "Narażanie młodych ludzi (za udział w programie) na połamanie nie tylko nóg. Żenada i brak odpowiedzialności. Wszystko, aby tylko skręcić tematyczny odcinek, a jurorzy udają przejęcie, akceptując to", "To jest dno totalne. Gdyby nie było stygmatyzacji, to wszyscy chodziliby w niskich butach, bo to zdrowe i lepsze. Przestańcie nosić wysokie buty" - grzmieli w komentarzach. 

