Awantura w 'Hotelu Paradise'. Michał nie wytrzymał. Padły mocne słowa

Nowy sezon "Hotelu Paradise" rozkręcił się już na dobre i uczestnicy coraz bardziej zaskakują widzów. Tym razem wszystko za sprawą Milana i Wiktorii, którzy nagle zdecydowali się na dość niespodziewany krok. Widzowie show TVN7 doskonale wiedzą, że ostatnio w relacji pary nie układało się najlepiej. Jak się jednak okazuje, nastąpił nagły zwrot akcji i to wszystko za sprawą wspólnej nocy. - Stwierdziłam, że może przytulimy się na dobranoc - powiedziała uczestniczka. Sytuacja szybko się rozkręciła i para zaczęła się najmiętnie całować. Więcej przeczytasz tutaj. Co nowego u mieszkańców "Hotelu Paradise"? W odcinku wyemitowanym 8 października między dwoma uczestnikami doszło do kłótni.
W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" Andrzej i Michał mieli okazję chwilę ze sobą porozmawiać. Szybko okazało się, że z każdym kolejnym wypowiadanym zdaniem sytuacja robi się coraz bardziej napięta. W końcu doszło do nieprzyjemnej konfrontacji i sytuacja szybko się zaogniła. Wszystko za sprawą wypowiedzi Andrzeja, który stwierdził, że jest bardziej atrakcyjny dla kobiet od swojego kolegi z programu. - Ja bardziej pociągam kobiety, nie? - zapytał, z góry przekonany o swojej racji. Te słowa wyraźnie zirytowały Michała.
Ale o czym ty teraz mówisz, że bardziej pociągasz kobiety? Myślisz, że tu pociągasz wszystkie kobiety swoim zachowaniem?
- skwitował, na co Andrzej odpowiedział twierdząco. To wystarczyło, aby iskra zapłonęła. Michałowi puściły hamulce i nazwał swojego kolegę z hotelu "chamem". Jak sądzicie, czy ta sytuacja będzie miała jakiś wpływ na to, co dzieje się między uczestnikami?
Podczas ostatniego Rajskiego Rozdania z "Hotelu Paradise" odpadła Ola. Uczestniczka podeszła do Andrzeja, który nie krył zaskoczenia jej decyzją. - Podchodzę, ponieważ Natalia jest mi najbliższą osobą. Wolę odpaść z ich rąk. Ja to wiedziałam, ja nie byłam w stanie stworzyć takiej relacji, jakiej bym oczekiwała. Nie będę robiła nic na siłę. Uważam, że trzeba odejść z godnością i uśmiechem. Jestem naprawdę wdzięczna - wytłumaczyła, co ją motywowało do takiego wyboru. Odpadnięcie Oli bardzo zasmuciło widzów show, którzy podzielili się swoimi opiniami w komentarzach. "Ola robiła ten sezon, było śmiesznie z nią. Bez niej ten sezon nie byłby taki dobry", "I program traci kolejną barwną postać po Kubie. Teraz czas na Olę. Niektórych denerwowała, innych rozśmieszała", "Ola pięknie się pożegnała z uśmiechem, na pewno będzie mi brakowało jej śmiesznych powiedzonek. Żegnaj piękna, powodzenia" - czytamy.
