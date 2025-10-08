Awantura w 'Hotelu Paradise'. Michał nie wytrzymał. Padły mocne słowa

Nowy sezon "Hotelu Paradise" rozkręcił się już na dobre i uczestnicy coraz bardziej zaskakują widzów. Tym razem wszystko za sprawą Milana i Wiktorii, którzy nagle zdecydowali się na dość niespodziewany krok. Widzowie show TVN7 doskonale wiedzą, że ostatnio w relacji pary nie układało się najlepiej. Jak się jednak okazuje, nastąpił nagły zwrot akcji i to wszystko za sprawą wspólnej nocy. - Stwierdziłam, że może przytulimy się na dobranoc - powiedziała uczestniczka. Sytuacja szybko się rozkręciła i para zaczęła się najmiętnie całować. Więcej przeczytasz tutaj. Co nowego u mieszkańców "Hotelu Paradise"? W odcinku wyemitowanym 8 października między dwoma uczestnikami doszło do kłótni.

Zobacz wideo Lidia Kazen zachwala TVN. Odpowiedziała na zarzuty widzów

"Hotel Paradise". Awantura w hotelu. Michał stracił cierpliwość

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" Andrzej i Michał mieli okazję chwilę ze sobą porozmawiać. Szybko okazało się, że z każdym kolejnym wypowiadanym zdaniem sytuacja robi się coraz bardziej napięta. W końcu doszło do nieprzyjemnej konfrontacji i sytuacja szybko się zaogniła. Wszystko za sprawą wypowiedzi Andrzeja, który stwierdził, że jest bardziej atrakcyjny dla kobiet od swojego kolegi z programu. - Ja bardziej pociągam kobiety, nie? - zapytał, z góry przekonany o swojej racji. Te słowa wyraźnie zirytowały Michała.

Ale o czym ty teraz mówisz, że bardziej pociągasz kobiety? Myślisz, że tu pociągasz wszystkie kobiety swoim zachowaniem?

- skwitował, na co Andrzej odpowiedział twierdząco. To wystarczyło, aby iskra zapłonęła. Michałowi puściły hamulce i nazwał swojego kolegę z hotelu "chamem". Jak sądzicie, czy ta sytuacja będzie miała jakiś wpływ na to, co dzieje się między uczestnikami?

"Hotel Paradise". Widzowie zasmuceni odejściem Oli. "Program traci kolejną barwną postać"

Podczas ostatniego Rajskiego Rozdania z "Hotelu Paradise" odpadła Ola. Uczestniczka podeszła do Andrzeja, który nie krył zaskoczenia jej decyzją. - Podchodzę, ponieważ Natalia jest mi najbliższą osobą. Wolę odpaść z ich rąk. Ja to wiedziałam, ja nie byłam w stanie stworzyć takiej relacji, jakiej bym oczekiwała. Nie będę robiła nic na siłę. Uważam, że trzeba odejść z godnością i uśmiechem. Jestem naprawdę wdzięczna - wytłumaczyła, co ją motywowało do takiego wyboru. Odpadnięcie Oli bardzo zasmuciło widzów show, którzy podzielili się swoimi opiniami w komentarzach. "Ola robiła ten sezon, było śmiesznie z nią. Bez niej ten sezon nie byłby taki dobry", "I program traci kolejną barwną postać po Kubie. Teraz czas na Olę. Niektórych denerwowała, innych rozśmieszała", "Ola pięknie się pożegnała z uśmiechem, na pewno będzie mi brakowało jej śmiesznych powiedzonek. Żegnaj piękna, powodzenia" - czytamy.