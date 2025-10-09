XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa w najlepsze, choć 8 października był dniem przerwy. Poznaliśmy już 40 pianistów, którzy wystąpią w drugim etapie konkursu. Wiadomo, że wśród nich jest czterech Polaków: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Fani wydarzenia cały czas komentują konkurs. Jeden z nich zwrócił uwagę na napis, który wisi nad sceną. To go zdenerwowało.

Konkurs Chopinowski 2025. Widzowie oburzeni estetyką napisu

Nad sceną konkursową w Filharmonii Narodowej możemy zobaczyć napis, który wieści: "XIX Konkurs Chopinowski Warszawa. 19th Chopin Competition Warsaw". Okazuje się, że i on stał się przedmiotem dyskusji fanów wydarzenia. "Nie, żebym był marudą, ale mam pytanie - kto wymyślił układ graficzny napisu nad sceną konkursową? Przyznam, że nie rozumiem idei, która tej osobie przyświecała" - grzmiał na Facebooku obserwator Konkursu Chopinowskiego. "Ani to wyjustowane, ani dosunięte do prawej czy lewej. Dwie treści, w języku polskim i angielskim, napisane ciągiem tak, że przeczytać nie sposób, a mnie, staremu projektantowi, połamało wrażliwe oko. Co o tym myślicie?" - podzielił się wrażeniami, przy okazji pytając o odczucia innych.

Okazuje się, że wielu internautów podziela jego zdanie. "Wygląda jak napis zawieszony na tablicy od koszykówki na sali gimnastycznej podczas szkolnej akademii...", "Myślałem, że tylko mnie to boli i razi po oczach", "Niestety, ale materiał, napis i podświetlenie wyglądają bardzo marnie", "Generalnie cała ta sceneria jest słabiutka" - czytamy w komentarzach pod postem. Znalazły się głosy osób, którym napis się podobał. "To jest po prostu ładne", "Napis mnie się akurat podoba. W prostocie siła", "Jest ok. Mnie nie przeszkadza" - twierdzili inni.

Konkurs Chopinowski 2025. Tak włoski pianista ocenił organizację wydarzenia

Alberto Ferro to pochodzący z Włoch pianista, który wystąpił w I etapie Konkursu Chopinowskiego - wiadomo, że nie pojawi się w kolejnym. Jego kraj reprezentować będą Ruben Micieli oraz Gabriele Strata. Co sądzi o swoim występie na Konkursie Chopinowskim? - Jestem zadowolony ze swojego występu. Na scenie towarzyszyły mi pozytywne emocje, ponieważ bardzo czekałem na możliwość zagrania w I etapie - wyjawił w rozmowie z Plotkiem. Powiedział naszej redakcji, jak ocenia organizację wydarzenia. Organizacja jest bardzo dobra. Trudno wszystko zorganizować na takim poziomie - stwierdził. Zobacz więcej: Uczestnik z Włoch szczerze o Konkursie Chopinowskim. Ocenił organizację