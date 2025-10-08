Katarzyna Cichopek zyskała ogromną rozpoznawalność dzięki roli Kingi Zduńskiej w legendarnym już serialu TVP. Obecnie jej postać w "M jak miłość" przechodzi ciężki czas - bohaterka jest osaczona przez Dariusza Hoffmana (Mateusz Rusik), któremu bardzo się spodobała. Do czego jest zdolny mężczyzna? O tym wkrótce się przekonacie.

"M jak miłość" i zagadkowy wątek z Hoffmanem. Bohater wpadnie na Kingę

Zduńska bardzo podoba się Hoffmanowi, nad czym sam zainteresowany już nie panuje. Jej nowy adorator będzie chciał pomóc w pakowaniu worków z ubraniami do bagażnika samochodu. Nagle Hoffman "niechcący" potknie się i wpadnie prosto na bohaterkę, którą złapie w pasie i nie będzie chciał wypuścić z objęć. Finalnie Zduńska wyrwie się Hoffmanowi i uda się do Zduńskiego po pomoc. Podzieli się z nim obawami. - Może zająć czymś Darka? Nie chcę, żeby już mi pomagał... - powie Kinga do partnera, który nie traktuje jej obaw poważnie. Kinga z kolei czuje się przez natrętnego sąsiada coraz gorzej - to przez niego cierpi na ataki paniki i problemy ze snem. Zobaczymy, kiedy uzyska wsparcie Zduńskiego.

Katarzyna Cichopek o tym, co przeżywa jej bohaterka. Znamy kulisy

W zapowiedzi następnego odcinka dowiadujemy się nieco więcej o odczuciach Zduńskiej. - Kinga we własnym domu cały czas czuje się obserwowana, czuje się osaczona. Nie ma dowodów na to, żeby tak było, ale jednak się tak czuje... Kinga zaczyna mieć ataki paniki, których wcześniej nie miała. Problemy ze snem. Nie umie nazwać tych wszystkich lęków, ale wie, że jest coś na rzeczy. Kinga nie wie, do czego Hoffman jest zdolny. I właśnie ten strach jest trochę paraliżujący, że ona nie robi żadnych ruchów. Jest taka zamrożona w tej sytuacji... - przekazała widzom sama Cichopek na antenie TVP. Przypomnijmy, że aktorka jest w obsadzie od samego początku i to jej losy są oglądane z największym zaangażowaniem widzów. Poza Cichopek do największych gwiazd produkcji należą między innymi Rafał i Marcin Mroczek, Mikołaj Roznerski i Anna Mucha, która przyjaźni się z aktorką od dawna.