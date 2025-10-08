Choć od koncertu Jennifer Lopez w Warszawie minęło już trochę czasu, temat wciąż żyje - tym razem dzięki amerykańskiemu programowi telewizyjnemu. Piosenkarka była gościnią w talk-show Jimmy'ego Fallona, w którym bardzo pozytywnie wypowiedziała się o swoim występie w Polsce.

Jennifer Lopez wspomniała o Polsce w programie Jimmy'ego Fallona. "Bawiłam się najlepiej"

Koncert Jennifer Lopez, który odbył się 25 lipca, dzień po 56. urodzinach wokalistki, uznawany jest za jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce w 2025 roku. Przyciągnął rekordową liczbę widzów - mówi się nawet o 80 tysiącach osób. Podczas wizyty w programie Jimmy'ego Fallona, gdzie J.Lo promowała swój nowy film "Pocałunek kobiety pająka", niespodziewanie nawiązała do swojej trasy koncertowej i - ku zaskoczeniu widzów - szczególnie wyróżniła występ w Polsce. - Bawiłam się najlepiej. To było wspaniałe, znów wyjść na scenę, być wśród ludzi, publiczności i tak dalej. Miałam wspaniały czas, naprawdę tak było - powiedziała wyraźnie poruszona.

Jimmy Fallon przypomniał wpadkę ze strojem podczas koncertu w Warszawie. Jennifer Lopez wyjaśniła, co się stało

Jimmy Fallon nie mógł pominąć dwóch zabawnych sytuacji, które przydarzyły się Lopez podczas trasy. Jedna z nich dotyczyła świerszcza, który chodził jej po szyi podczas występu, druga zaś - garderobianej wpadki, do której doszło właśnie w Warszawie. Prowadzący pokazał fragment wideo z koncertu, a Jennifer zareagowała błyskawicznie. - To był jeden z lepszych koncertów - stwierdziła bez wahania. W rozmowie z Fallonem celebrytka wyjaśniła, dlaczego doszło do awarii stroju na scenie. - Stworzyli ten strój tego samego dnia. Widziałam zdjęcie supermodelki z lat 90., Yasmine Bleeth i miała ten piękny kostium, więc powiedziałam "uszyjmy to!". Zrobili mi coś takiego, bo po prostu miałam na to ochotę, nie mieliśmy zbytnio czasu, nie wiedziałam do końca, czy w ogóle tego użyję, ale zrobiłam to w ostatniej chwili i wszystko się rozpadło - przyznała Lopez, śmiejąc się z całej sytuacji.