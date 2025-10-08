7 października zakończył się I etap XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Jurorzy wybrali 40 z 84 wybitnych pianistów, którzy po raz kolejny zaprezentują się w II etapie konkursu. Lista nazwisk wzbudziła ogromne emocje w sieci, a oburzeni widzowie nie kryją emocji. Wszystko przez to, że do kolejnego etapu nie przeszło wielu pianistów, którzy - ich zdaniem - mieli nawet szansę na finał.

Oto artyści, którzy przeszli do II etapu Konkursu Chopinowskiego

Na oficjalnym profilu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na Facebooku pojawiła się lista 40 nazwisk artystów, którzy przeszli do II etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Na liście znalazło się czterech polskich artystów z 13, którzy brali udział w Konkursie. Oto wszyscy pianiści, którzy zostali wytypowani do II etapu:

1. Piotr Alexewicz – Polska

2. Jonas Aumiller – Niemcy

3. Yanyan Bao – Chiny

4. Kai-Min Chang – Chińskie Tajpej

5. Kevin Chen – Kanada

6. Xuehong Chen – Chiny

7. Zixi Chen – Chiny

8. Yubo Deng – Chiny

9. Yang (Jack) Gao – Chiny

10. Eric Guo – Kanada

11. Xiaoyu Hu – Chiny

12. Zihan Jin – Chiny

13. Adam Kałduński – Polska

14. David Khrikuli – Gruzja

15. Shiori Kuwahara – Japonia

16. Hyo Lee – Korea Południowa

17. Hyuk Lee – Korea Południowa

18. Kwanwook Lee – Korea Południowa

19. Xiaoxuan Li – Chiny

20. Zhexiang Li – Chiny

21. Tianyou Li – Chiny

22. Eric Lu – Stany Zjednoczone

23. Philipp Lynov – niezależny pianista neutralny

24. Tianyao Lyu – Chiny

25. Ruben Micieli – Włochy

26. Nathalia Milstein – Francja

27. Yumeka Nakagawa – Japonia

28. Vincent Ong – Malezja

29. Piotr Pawlak – Polska

30. Yehuda Prokopowicz – Polska

31. Hao Rao – Chiny

32. Anthony Ratinov – Stany Zjednoczone

33. Miyu Shindo – Japonia

34. Gabriele Strata – Włochy

35. Tomoharu Ushida – Japonia

36. Zitong Wang – Chiny

37. Yifan Wu – Chiny

38. Miki Yamagata – Japonia

39. William Yang – Stany Zjednoczone

40. Jacky Zhang – Wielka Brytania

Widzowie nie kryją oburzenia. Zagotowali się w komentarzach

Nie da się ukryć, że od początku XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina budzi ogromne emocje. Nic więc dziwnego, że zakończenie I etapu również. Tym bardziej że niektórzy widzowie nie zobaczyli na liście artystów, których sami typowali do dalszych etapów konkursu, m.in. Mateusza Dubiela. "Nie ma Mateusza Dubiela, a jest Gabriele Strata? Szok", "Mateusz Dubiel, oj jaka szkoda", Jak można było utrącić Mateusza Dubiela i Dianę Cooper?!", "A gdzie wspaniały Mateusz Dubiel?", "Do głowy by mi nie przyszło, że Andrzeja Wiercińskiego mogą nie zakwalifikować. Gratulacje dla wszystkich", "Nie mogę uwierzyć. Wiem, że poziom bardzo wysoki. Ale nie rozumiem" - pisali poruszeni widzowie.