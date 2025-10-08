7 października zakończył się I etap XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Jurorzy wybrali 40 z 84 wybitnych pianistów, którzy po raz kolejny zaprezentują się w II etapie konkursu. Lista nazwisk wzbudziła ogromne emocje w sieci, a oburzeni widzowie nie kryją emocji. Wszystko przez to, że do kolejnego etapu nie przeszło wielu pianistów, którzy - ich zdaniem - mieli nawet szansę na finał.
Na oficjalnym profilu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na Facebooku pojawiła się lista 40 nazwisk artystów, którzy przeszli do II etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Na liście znalazło się czterech polskich artystów z 13, którzy brali udział w Konkursie. Oto wszyscy pianiści, którzy zostali wytypowani do II etapu:
1. Piotr Alexewicz – Polska
2. Jonas Aumiller – Niemcy
3. Yanyan Bao – Chiny
4. Kai-Min Chang – Chińskie Tajpej
5. Kevin Chen – Kanada
6. Xuehong Chen – Chiny
7. Zixi Chen – Chiny
8. Yubo Deng – Chiny
9. Yang (Jack) Gao – Chiny
10. Eric Guo – Kanada
11. Xiaoyu Hu – Chiny
12. Zihan Jin – Chiny
13. Adam Kałduński – Polska
14. David Khrikuli – Gruzja
15. Shiori Kuwahara – Japonia
16. Hyo Lee – Korea Południowa
17. Hyuk Lee – Korea Południowa
18. Kwanwook Lee – Korea Południowa
19. Xiaoxuan Li – Chiny
20. Zhexiang Li – Chiny
21. Tianyou Li – Chiny
22. Eric Lu – Stany Zjednoczone
23. Philipp Lynov – niezależny pianista neutralny
24. Tianyao Lyu – Chiny
25. Ruben Micieli – Włochy
26. Nathalia Milstein – Francja
27. Yumeka Nakagawa – Japonia
28. Vincent Ong – Malezja
29. Piotr Pawlak – Polska
30. Yehuda Prokopowicz – Polska
31. Hao Rao – Chiny
32. Anthony Ratinov – Stany Zjednoczone
33. Miyu Shindo – Japonia
34. Gabriele Strata – Włochy
35. Tomoharu Ushida – Japonia
36. Zitong Wang – Chiny
37. Yifan Wu – Chiny
38. Miki Yamagata – Japonia
39. William Yang – Stany Zjednoczone
40. Jacky Zhang – Wielka Brytania
Nie da się ukryć, że od początku XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina budzi ogromne emocje. Nic więc dziwnego, że zakończenie I etapu również. Tym bardziej że niektórzy widzowie nie zobaczyli na liście artystów, których sami typowali do dalszych etapów konkursu, m.in. Mateusza Dubiela. "Nie ma Mateusza Dubiela, a jest Gabriele Strata? Szok", "Mateusz Dubiel, oj jaka szkoda", Jak można było utrącić Mateusza Dubiela i Dianę Cooper?!", "A gdzie wspaniały Mateusz Dubiel?", "Do głowy by mi nie przyszło, że Andrzeja Wiercińskiego mogą nie zakwalifikować. Gratulacje dla wszystkich", "Nie mogę uwierzyć. Wiem, że poziom bardzo wysoki. Ale nie rozumiem" - pisali poruszeni widzowie.
