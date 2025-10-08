"Ślub od pierwszego wejrzenia" zapoczątkował kilka udanych związków. Czy jeden z nich będą tworzyli Karolina i Maciej? O tym się przekonamy. Małżonkowie w szóstym odcinku 11. sezonu przebywają w podróży poślubnej, w której jeszcze bardziej mają okazję przekonać się o własnych cechach. Co działo się u uczestników?

REKLAMA

Zobacz wideo Jelonek i Kubiak wkrótce biorą ślub. Jakie mają wizje?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karolina musiała zwrócić uwagę Maćkowi

Zakochani odwiedzili Czarnogórę, a mianowicie Petrovac na Moru. Mieli zakwaterowanie w "najlepszym apartamencie w całym hotelu". Tuż po otwarciu pokoju hotelowego doszło do pewnej wymiany zdań. Małżonkowie szykowali się przed lustrem w łazience, które nie było dobrze oświetlone. - Wiesz, ktoś sobie otworzył hotel, wydał pieniądze, nie mając know-how. Czyli po prostu nie wiedział... - zaczął Maciek i następnie przerwała mu ukochana. - Nie jest źle, nie narzekaj. Od samego rana narzekasz! - powiedziała. Uczestnik postanowił się wytłumaczyć. - Jak jesteś w sieciówkach, to oni wiedzą, że w łazience ma być światło - przekazał. - Nie jest tylko dobrze oświetlone pod makijaż... - kontynuowała Karolina. - W innych sieciówkach nie ma szans na takie rzeczy! - podsumował Maciej. - Nie jest źle, jest dobrze - kontynuowała uczestniczka. Mogliśmy następnie wysłuchać wyznania Karoliny z pokoju zwierzeń. - Maciek ma tendencję do narzekania, potrafi gdzieś znaleźć niuanse - usłyszeliśmy. Jej mąż zwrócił uwagę na to, że patrzy na to, jak funkcjonują różne biznesy, gdyż sam jest przedsiębiorcą.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" jest szeroko komentowany przez widzów. Oto ich wrażenia

Fani programu często dają do zrozumienia, co im się podoba, a co nie w poszczególnym odcinku. Jesteście ciekawi, jak patrzą na ostatni epizod? Jak się okazuje, są zwolennicy oraz przeciwnicy relacji Karoliny i Macieja. "Śmieszki, ze wszystkiego potrafią się śmiać, luzacy, przynajmniej nie robią z niczego tragedii. Uwielbiam ich. Kibicuję im bardzo", "Maciek od Karoliny na początku nie zrobił na mnie najlepszego wrażenia, ale po dzisiejszym odcinku zmieniłam o nim zdanie", "Jakoś nie robi on na mnie zbyt dobrego wrażenia. (...) Tak trochę się lubi przechwalać" - czytamy na Facebooku show.