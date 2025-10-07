Z odcinka na odcinek w "Hotelu Paradise" robi się coraz goręcej. Tym razem jednak emocje sięgnęły zenitu. Wszystko za sprawą namiętnego pocałunku Milana i... Wiktorii. Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał.

"Hotel Paradise". Wiktoria i Milan poszli na całość. Widzowie w szoku

Ci, którzy oglądają na bieżąco nowe odcinku "Hotelu Paradise" z pewnością wiedzą, że między Milanem a Wiktorią nie układało się najlepiej. Wygląda na to, że sporo zmieniło się w ich temacie. Sytuacja z ostatniej nocy pokazała, że między tą dwójką może wywiązać się coś naprawdę ciekawego. - Stwierdziłam, że może przytulimy się na dobranoc - powiedziała Milanowi Wiktoria. - Aaa, no to nie trzeba gadania, żeby takie sprawy robić - wypalił Milan, po czym objął Wiktorię. - Przestań się patrzyć na mnie i idź spać, bo będzie nieciekawie - dodał po chwili. - Dlaczego? - zapytała Wiktoria. - My się kłócimy zawsze - stwierdził Milan. - Nie wydaje mi się, żeby to szło w stronę kłótni - skontrowała uczestniczka. - Jedno ci powiem, to nie jest dobra sprawa ja i ty tutaj - przyznał Milan, po czym zaczął całować Wiktorię po szyi. Po chwili doszło między nimi do namiętnego pocałunku.

Pod fragmentem zamieszonym na profilu programu zaroiło się od komentarzy zaskoczonych widzów. "No tego to się nie spodziewałam", "Te hotelowe noce są coraz gorętsze", "Oni chyba nie wiedzą, co robią i co chcą", "Ten sezon to jest hit hitów" - czytamy. A wy co myślicie o całej sytuacji?

"Hotel Paradise". Z programem pożegnała się kolejna uczestniczka

W 21. odcinku miało miejsce kolejne Rajskie Rozdanie. W wyniku eliminacji z programem pożegnała się Ola. Najbardziej zaskoczony wydawał się Andrzej, który nie spodziewał się, że Ola podejdzie do niego, wiedząc, że wybierze Natalię. - Podchodzę, ponieważ Natalia jest mi najbliższą osobą. Wolę odpaść z ich rąk. Ja to wiedziałam, ja nie byłam w stanie stworzyć takiej relacji, jakiej bym oczekiwała. Nie będę robiła nic na siłę. Uważam, że trzeba odejść z godnością i uśmiechem. Jestem naprawdę wdzięczna - mogliśmy usłyszeć.