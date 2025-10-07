Trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. 84 pianistów z 20 krajów walczy o główną nagrodę w wysokości 60 tys. euro. Dla artystów to jednak coś znacznie więcej niż rywalizacja o pieniądze - to walka o prestiż, sławę i przepustkę do światowej kariery. 7 października przy fortepianie zasiadła uczestniczka z Polski. Jak sobie poradziła Zuzanna Sejbuk?

Konkurs Chopinowski. Uczestniczka z Polski podzieliła fanów

Podczas wieczornej sesji 7 października jako trzecia zaprezentowała się Zuzanna Sejbuk. Urodzona 20 sierpnia 2005 roku, obecnie studiuje pod kierunkiem Joanny Ławrynowicz-Just na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest laureatką wielu stypendiów państwowych oraz stypendium Morningside Music Bridge w Bostonie. Ma na swoim koncie nie tylko liczne nagrody w konkursach krajowych, ale również międzynarodowych. Jej występ, który zaplanowano na godz. 18, wzbudził mnóstwo emocji. Sporym zaskoczeniem okazał się wybór repertuaru. "Ma bardzo wyraziste pomysły interpretacyjne, choć momentami technika zdaje się ją zawodzić. To oczywiście może być kwestia nerwów i trudnego repertuaru", "Dobór utworów w recitalu - bardzo wymagający", "W końcu coś innego, ale trzeba przyznać, że nie są to łatwe utwory" - czytamy. Choć nie wszyscy docenili jej wybór, pod transmisją pojawiło się sporo pochwał. "Ma dopiero 20 lat! Świetnie zagrała", "Widać w tym dużo pasji", "Może nie przejdzie do finału, ale widać, że dała z siebie wszystko. Świetnie jej poszło, po prostu są lepsi", "Pięknie gra i pięknie wygląda. Chciałbym zobaczyć ją w finale" - pisali internauci.

Konkurs Chopinowski. Co nas jeszcze czeka?

9 października rozpocznie się drugi etap konkursu, który potrwa trzy dni. Etap trzeci rozpocznie się 14 października i potrwa do 16 października. 17 października odbędą się uroczystości związane z obchodami 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Dzień później rozpocznie się finał, który potrwa do 20 października. Na 21 października zaplanowano galę wręczenia nagród i pierwszy koncert laureatów. Drugi i trzeci odbędą się kolejno 22 i 23 października.