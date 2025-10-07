W styczniu 2025 roku Karolina Gilon została mamą. Celebrytka zdecydowała się nawet na publikację filmu z porodu. - Poruszyłam kobiety do tego, że żałują, że nie mają tego filmu. (...) Przełamałam tabu, pokazałam, że poród to nie jest nic strasznego - wyjaśniła Karolina Gilon w programie "halo tu polsat". We wrześniu cała rodzina wybrała się do Hiszpanii. Celebrytka wraz z ukochanym Mateuszem Świerczyńskim i synem Franciszkiem miała jednak pewne "przygody". Zdradziła, ile kosztowały ją wakacje.

Karolina Gilon o cenach w Hiszpanii. Nie uwierzycie, co się stało na miejscu. Chodzi o jedzenie

Karolina Gilon opowiedziała o swoim wyjeździe do Hiszpanii. Wyjaśniła, ile rodzina wydała pieniędzy na wakacje do słonecznego kraju. Nie obyło się bez problemów. "Zatruliśmy się jakimś żarciem, zdarta nóżka Frania, poparzenie słoneczne, wielkie burze, ale dobra, od początku" - zaczęła. Najpierw Gilon wzieła pod lupę ceny za loty. "Bilety na samolot ok. 4 tys. zł, drogo, bo: kupiliśmy je późno, dokupiliśmy pakiet rodzinny z dodatkowym bagażem i udogodnieniami" - wyjaśniła. "Codziennie chodziliśmy do naszej ulubionej piekarni po dwie kawy i bagietkę. (...) Za taki zestaw płaciliśmy tylko pięć euro. Śniadania robiliśmy sami. Spanish omelette, jedliśmy go codziennie plus kanapki i owoce. Koszt to ok. ośmiu euro dziennie" - tak mówiła o cenach jedzenia.

"Cena apartamentów w tej okolicy zaczyna się od 150 do 220 euro za dobę. Plaża i piasek nie przypadły Frankowi do gustu, natomiast basen, bardzo" - wyjaśniła Gilon. "Spacer po mieście, zero zł, tak samo jak spacer po najpiękniejszym parku, jaki w życiu widziałam na oczy Park El Palmeral. Hiszpański obiad na mieście Benidorm 35 euro za naszą dwójkę. Koszt takiego wyjazdu to ok. 15 tys. zł za dziesięć dni za trzyosobową rodzinkę" - wyznała Karolina. Dużo czy mało?

Karolina Gilon o trudach macierzyństwa. Tak wygląda jej codzienność

Na początku września Karolina Gilon wrzuciła na InstaStories selfie. W opisie zdjęcia prezenterka przyznała, że nie ma obecnie najłatwiejszego czasu. Jej syn Franciszek jest w trakcie ząbkowania. Tak wyglądają realia macierzyństwa. "U nas dziś dramat, jakby co. Tylko jedna drzemka i to dość późna. Dużo marudzenia, płaczków. Ząbkowanie, weź się" - podkreśliła Karolina Gilon. Kobieta ma jednak powody do radości, czym również pochwaliła się na InstaStories. "Jaram się moimi wynikami badań. Nie mam anemii, nie mam niedoborów. Jest pięknie. To oznacza, że moje odchudzanie było z głową. I to, że suplementacja ma sens. Jaram się" - wyznała Karolina Gilon. ZOBACZ TEŻ: Gilon już tak nie wygląda. Zmieniła kolor włosów: Powiew świeżości