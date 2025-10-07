"Klan" zadebiutował na TVP w 1997 roku i do dziś jest najdłużej nadawanym polskim serialem. Losy rodziny Lubiczów toczą się już od ponad 4500 odcinków. Jedną z najważniejszych postaci produkcji była Elżbieta Chojnicka, w którą wcielała się Barbara Bursztynowicz. Aktorka po 27 latach zdecydowała się zrezygnować z grania w serialu. Podkreśliła, że nie ma zamiaru wrócić. - Ja już absolutnie nie biorę w tym udziału. To się rozgrywa poza mną. Sprawa jest całkowicie zamknięta - ujawniła w rozmowie z Plejadą. Scenarzyści nie zrezygnowali jednak z jej postaci. To, co zrobili z postacią Elżbiety, jest co najmniej dziwne.

"Klan". Postać Elżbiety ciągle żywa. Scenarzyści "jadą po bandzie"

Wydawało się, że wraz z odejściem Bursztynowicz z produkcji, postać Elżbiety zniknie i więcej o niej nie usłyszymy. Nic bardziej mylnego! Scenarzyści postanowili ciągnąć ten wątek. Michał, syn Elżbiety, ma wziąć ślub z Franką. Okazuje się, że kobieta nie przyleciała na uroczystość. Elżbieta miała wsiąść do samolotu w Atenach, ale tak się nie stało. Tajemnicze zaginięcie postaci zdaje się być niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Jej mąż Jerzy i córka Beata lecą do Aten, by ją odnaleźć i szukają tropu. Niestety, ich poszukiwania nic nie dają. Jerzy się załamuje i chce skorzystać z pomocy jasnowidza, ale ostatecznie wycofuje się przed samym spotkaniem. Michałowi udaje się ustalić, w jakim hotelu spała Elżbieta. Po tym, jak z niego wyszła, ślad się urywa. Sprawa jest rozwojowa. Zdaje się, że scenarzyści "Klanu" odnaleźli sposób, by Elżbieta wzbogacała produkcję o dramaty, nawet jej nie pokazując. Przypomnijmy też, że w kuluarach spekuluje się, że produkcja planuje zatrudnić nową aktorkę do roli Elżbiety. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

"Klan". Zasłynął dzięki serialowi. Dziś nie zajmuje się już aktorstwem

Julian Peciak zdobył popularność dzięki roli Pawła Lubicza juniora. Później widzowie mogli go także zobaczyć w takich serialach, jak: "Na sygnale" oraz "Na dobre i na złe". Mimo że miał szansę na karierę w aktorstwie, zrezygnował z pracy w branży. Dziś spełnia się jako maszynista warszawskiego metra. "Od zawsze pasjonowała mnie kolej. Najpierw próbowałem swych sił w Intercity, zgłosiłem się tam na praktyki. W końcu jednak stanęło na metrze. Miałem tam paru znajomych, którzy byli zadowoleni z tej pracy, postanowiłem więc spróbować i ja" - mówił w rozmowie z portalem swiatseriali.interia.pl w 2022 roku. "Jako maszynista metra realizuję swoje marzenia" - podkreślał.