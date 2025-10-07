Od 2 do 23 października trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Za nami pierwsze dni tego słynnego wydarzenia. Nie brakuje ogromnych emocji. Internauci regularnie komentują kolejne koncerty, które są emitowane na żywo m.in. na YouTube i w mediach społecznościowych TVP. Jeden z uczestników zaskoczył... znajomością języka polskiego! Nie uwierzycie, co o Polsce powiedział Hyuk Lee.

Jest uczestnikiem Konkursu Chopinowskiego. Nie uwierzycie, co powiedział

Hyuk Lee urodził się w 2000 roku. W rozmowie z radiową Dwójką wyznał, że języka polskiego nauczył się tuż przed Konkursem Chopinowskim w 2021 roku, a kilka miesięcy po wydarzeniu przeprowadził się do Polski. Dziś język nie sprawia mu żadnych trudności. To niebywałe, co pianista mówi o naszym kraju. - Ja naprawdę bardzo, bardzo kocham Chopina i Polskę, ponieważ Chopin się urodził w Polsce. Już przed moim pierwszym konkursem zacząłem uczyć się języka polskiego i po moim pierwszym konkursie przeprowadziłem się do Warszawy. Już trzy lata mieszkam w Polsce. Bardzo dużo się nauczyłem. Właśnie kiedy gram po raz drugi na tym konkursie, staram się przekazać publiczności to, czego nauczyłem przez cztery lata po moim pierwszym konkursie - opowiedział. Hyuk Lee zdradził również, w jaki sposób nauczył się język polskiego. W wywiadzie z TVP Kultura przyznał, że czytał listy Fryderyka Chopina.

Hyuk Lee kocha Polskę? Szokujące, co zdradził uczestnik Konkursu Chopinowskiego. Nie był sam

Hyuk Lee otwarcie mówi, że kocha Polskę. Co ciekawe, w Konkursie Chopinowskim bierze udział również jego brat Hyo Lee. Jest siedem lat młodszy. Co więcej także włada językiem polskim. W rozmowie z Polskim Radiem wyznał, że jest zadowolony ze swojego występu. - Jak zawsze, tak po koncercie albo po występie jestem zadowolony i wydaje mi się, że wszystko dobrze poszło tak, jak chciałem zagrać i jestem spokojny, zadowolony - przyznał. Dodał, że uwielbia rodzinną atmosferę konkursu. - Gramy razem w tym konkursie i jesteśmy bardzo zadowoleni, że bierzemy udział w tym konkursie razem i oczywiście czujemy taką rodzinną atmosferę, bo gramy obok siebie. Teraz pracujemy jako duet fortepianowy i zawsze jest miło grać razem. Nasi rodzice też są dumni. To jest wielkie wsparcie - skwitował Hyo Lee.