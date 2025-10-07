XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpoczął się koncertem inauguracyjnym 2 października. Prestiżowe wydarzenie, które odbywa się co pięć lat, wzbudza spore zainteresowanie. Trwająca edycja konkursu emitowana jest zarówno w telewizji, jak i w sieci. Widzowie mogą przyglądać się uczestnikom nie tylko na scenie, ale i przed występami, obserwując, co robią za kulisami. To według niektórych jest przekroczeniem granic.

Konkurs Chopinowski 2025. Ta kwestia zirytowała obserwatorów

O zwycięstwo w XIX edycji Konkursu Chopinowskiego walczy 84 wybitnych pianistów - wśród nich jest 13 Polaków. 7 października zakończy się pierwszy etap. Widzowie mogli przypatrywać się zmaganiom uczestników, ale niektórzy są zniesmaczeni realizacją konkursu. Chodzi o pokazywanie pianistów jeszcze przed występem. Wówczas kamera podąża za nimi za kulisami, pokazując ich przed wejściem na scenę. To dla niektórych jest przesadą. "Szanowni Państwo, oddalcie proszę kamery od uczestników - ustawcie statyczną w korytarzu przed wejściem - nie musimy widzieć, że ktoś nuty sprawdza albo się denerwuje i czyści nos, nie róbcie 'Big Brothera' i oddalcie kamerę od fortepianu, żeby się czuli swobodniej, a nie że potrącą przypadkiem..." - komentował jeden z obserwatorów konkursu.

Zwrócił uwagę na to, jak w jego mniemaniu powinna wyglądać transmisja. "To nie jest amerykański thriller z przybliżaniem kamery do aktora - lepiej brać przykład ze skandynawskiej szkoły filmowej - długie ujęcia z oddalenia, spokojna obserwacja..." - dodał. "Słuszna uwaga, a ja jako widz, też nie chce wejść z butami w ich prywatność, źle się z tym czuję" - przekazał pod komentarzem inny internauta. Podobnych uwag było więcej.

Konkurs Chopinowski 2025. To ona typowana jest na finalistkę

Shiori Kuwahara wystąpiła 5 października. W Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie zagrała Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn H-dur op. 9 nr 3, Walca As-dur op. 34 nr 1 oraz Balladę f-moll op. 52. Słuchacze byli zachwyceni interpretacją 29-latki. Docenili jej dojrzałość i wrażliwość. Już typują, awansuje do finału. "Myślę, że finał. Może za wcześnie, ale ten wykon mnie powalił", "Czarowała dźwiękiem. Zasługuje na finał", "Była genialna, zachwyciła i powaliła" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych. Inni byli bardziej powściągliwi. "Jest bardzo dobra, ale jeszcze poczekajmy, mamy wysyp utalentowanych pianistów", "Jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie na takie osądy" - pisali.

