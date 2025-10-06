I etap XIX Konkursu Chopinowskiego rozpoczął się 3 października, a pod koniec miesiąca poznamy zwycięzcę prestiżowego wydarzenia. Wśród tegorocznych uczestników znaleźli się pochodzący z Korei Południowej bracia Hyuk i Hyo Lee. Hyuk jest zapewne dobrze znany wiernym fanom Konkursu Chopinowskiego. Brał udział w poprzedniej, odbywającej się w 2021 roku edycji, w której został finalistą.

Hyuk Lee kocha Polskę i pierogi. Języka uczył się z listów Fryderyka Chopina

Zderzenie z twórczością Fryderyka Chopina miało na Hyuka Lee ogromny wpływ. Jak ujawnił w wywiadzie z radiową Dwójką, podjął decyzję o nauce języka polskiego jeszcze przed Konkursem Chopinowskim w 2021 roku, a kilka miesięcy po wydarzeniu przeprowadził się do Polski. Dziś polskim włada biegle, co można usłyszeć w wywiadach z pianistą. - Naprawdę bardzo kocham Chopina i Polskę, ponieważ Chopin się urodził w Polsce (...). Kiedy gram po raz drugi na konkursie, staram się przekazać publiczności, czego się nauczyłem przez cztery lata - opowiadał we wspomnianym wywiadzie. Fascynujące jest również, co pomogło Hyukowi Lee w nauce naszego języka. Jak zdradził w rozmowie z TVP Kultura, czytał listy Fryderyka Chopina.

Do Polski przeprowadził się również brat Hyuka, Hyo Lee, który także walczy o nagrodę na tegorocznym Konkursie Chopinowskim. Spotkanie z braćmi wspominał na Instagramie dziennikarz muzyczny Robert Kamyk. "Mieszkają w Warszawie, mówią po polsku, uwielbiają pierogi. (...) Są naprawdę niesamowici, a jak grają na dwa fortepiany, to jest naprawdę sztos" - przekazał w poście. Hyuk i Hyo Lee zaskarbili sobie ogromną sympatię również fanów Konkursu Chopinowskiego, którzy są pod wrażeniem ich talentu. "Wspaniali, uzdolnieni, przesympatyczni", "Ogromna wrażliwość i muzykalność u obydwu braci", "Mnie dziś do głębi poruszyli bracia Lee. Byłam wcześniej na dwóch ich koncertach w Warszawie. Ale dziś to majstersztyk" - piszą w komentarzach.

Fani Konkursu Chopinowskiego wybrali faworytkę?

