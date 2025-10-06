XIX edycja Konkursu Chopinowskiego, która przypada na 2025 rok, rozpoczęła się 2 października koncertem inauguracyjnym. Dzień później ruszył I etap konkursu, który potrwa do 7 października. O zwycięstwo walczy 84 wybitnych pianistów, więc konkurencja jest bardzo duża. Fani konkursu, którzy są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, wyjątkowo docenili jednak występ pochodzącej z Japonii Shiori Kuwahary.

Konkurs Chopinowski 2025. Shiori Kuwahara typowana na finalistkę

29-letnia Shiori Kuwahara zaprezentowała swoje umiejętności na Konkursie Chopinowskim 5 października. W Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie zagrała Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn H-dur op. 9 nr 3, Walca As-dur op. 34 nr 1 oraz Balladę f-moll op. 52. Interpretacja utworów zachwyciła fanów konkursu, którzy docenili Shiori Kuwaharę za niezwykłą dojrzałość i wrażliwość. Wielu z nich jest przekonanych, że uczestniczka z pewnością trafi do finału. "Myślę, że finał. Może za wcześnie, ale ten wykon mnie powalił", "Czarowała dźwiękiem. Zasługuje na finał", "Była genialna, zachwyciła i powaliła" - czytamy w komentarzach.

Choć podobnych opinii na temat występu Shiori Kuwahary można znaleźć mnóstwo, część fanów konkursu studzi emocje, przypominając, że do finału jest jeszcze daleka droga. "Jest bardzo dobra, ale jeszcze poczekajmy, mamy wysyp utalentowanych pianistów", "Jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie na takie osądy", "No jeszcze nie wiadomo. Ale jest duża szansa" - piszą. I etap tegorocznego Konkursu Chopinowskiego zakończy się 7 października. II etap potrwa od 9 do 12 października, a etap III - od 14 do 16 października. Finałowy etap będzie można z kolei śledzić w dniach 18-20 października. Na 21, 22 i 23 października zaplanowano trzy koncerty laureatów.

Fani Konkursu Chopinowskiego zniesmaczeni. Narzekają na publiczność

Fani Konkursu Chopinowskiego zniesmaczeni. Narzekają na publiczność

Nie tylko występy uczestników wywołują duże poruszenie wśród fanów tegorocznego Konkursu Chopinowskiego. Podczas prezentacji Antoniego Kłeczka, który miał okazję popisać się swoim talentem 5 października, internauci śledzący relację w internecie narzekali na hałasy dobiegające z widowni. "Publiczność jest irytująca. Chłopak pięknie gra i ciągle jakieś odgłosy albo kaszel", "Czy ktoś zrobi porządek z tymi kaszlakami?", "Bez żartów, od kaszlu sobie wziąć i po sprawie i nie zagłuszać muzyki" - irytowali się w komentarzach.