"Rolnik szuka żony" powrócił na ekrany telewizorów z nowym sezonem. Tym razem jednym z uczestników jest Gabriel. Dotychczasowo fani show mogli już poznać kandydatki na partnerki dla mężczyzny, spośród których ostatecznie wybrał trzy - Weronikę, Klaudię oraz Karolinę. Przyjazd pierwszej z dziewczyn do domu Gabriela wywołał sporo emocji. Wszystko przez komentarze, które padły z ust Weroniki. Głos w sprawie zabrała nawet była uczestniczka "Rolnika" - Klaudia z dziewiątej edycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" jest zakochana? "To pytanie czasami boli" [materiały wydawcy kobieta.gazeta.pl]

"Rolnik szuka żony". Klaudia wbija szpilę kandydatce nowego uczestnika. "Czasami trzeba wyczuć takt"

Gdy 24-letnia Weronika przyjechała go Gabriela, już na starcie nie spodobał jej się fakt, iż musiała podróżować autobusem. Rolnik nie krył zaskoczenia. Następnie para rozmawiała m.in. na temat miejscowości, w której mieszka uczestnik show. - PKS-y to i tak, że w tą dziurę dojeżdżają - śmiał się Gabriel. - Nie mów tak, że dziura. Ale jaka fajna dziura - odpowiedziała mu kandydatka, również żartując. Weronika zapytała też rolnika, czy w okolicy znajduje się jakiś sklep. Gabriel wyjawił, że nie. - To jest dziura, dosłownie - usłyszał wtedy z ust dziewczyny.

Komentarze Weroniki nie spodobały się Klaudii, która postanowiła udostępnić na InstaStories wpis, którym nawiązała do odcinka programu. Opublikowała mema z kandydatką i Gabrielem oraz dodała kilka słów od siebie. "Uwielbiam 'miastowe' laski, które nagle odkrywają inną rzeczywistość. Czy się odnajdzie? Wątpię. PS czasami trzeba wyczuć takt i umieć się zachować, tym bardziej u kogoś" - napisała była uczestnika "Rolnika", nie kryjąc rozgoryczenia.

Internauci wyrobili sobie zdanie na temat Weroniki. Zabrali głos w komentarzach

Obok wypowiedzi Weroniki obojętnie nie przeszli także internauci. W komentarzach w mediach społecznościowych zawrzało. "Oj, chyba ona szybko stamtąd ucieknie" - napisała jedna z widzek, odnosząc się do rozmowy kandydatki z Gabrielem. "Po spacerze u krówek już widać było, że jej mina zrzedła, a jak jeszcze będzie trzeba wstawać o piątej i pracować, to chyba jej się odechce" - dopisała także inna użytkowniczka. "Ja jej tam nie widzę. Dziewczyna nie wie, co z czym się je. Nie ten mental na wieś" - stwierdził kolejny internauta.