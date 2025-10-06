Niedawno Małgorzata Rozenek ogłosiła, że została prowadzącą trzeciego sezonu show "Królowa przetrwania". Celebrytka przebywa obecnie na Sri Lance, gdzie trwają zdjęcia do programu. Rozenek nie może jednak w pełni cieszyć się urokami egzotycznego miejsca. Wyznała, że źle znosi rozłąkę z rodziną.

Zobacz wideo Rozenek ma nową misję. Chce walczyć o prawa kobiet w tej sprawie

Rozenek źle znosi rozłąkę z rodziną. "Najdłuższa taka przerwa w moim życiu"

Małgorzata Rozenek na bieżąco w swoich mediach społecznościowych relacjonuje pobyt na Sri Lance. Tym razem postanowiła też zaangażować obserwatorów i zrobiła serię Pytań i Odpowiedzi. Jedna z internautek zapytała gwiazdę, jak długą przerwę od rodziny ma Rozenek i jak to znosi. Okazuje się, że nie najlepiej. "Od 24 dni nie ma mnie w domu. Najdłuższa taka przerwa w moim życiu. Znoszę to ciężko. Sto telefonów do domu codziennie, FaceTime bez przerwy. Ale mam wrażenie, że tylko ja się tym tak przejmuję. Chłopcy znoszą to świetnie" - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jaki jest patent Rozenek na radzenie sobie z rozłąką. "Oglądam filmiki z domu, raz z dziećmi, raz z psami. Rozmawiam sto razy dziennie przez telefon i odliczam dni" - odpisała.

To one zawalczą o tytuł "królowej przetrwania"

Przypomnijmy, że "Królowa przetrwania" to telewizyjne reality-show, w którym uczestniczki walczą o przetrwanie w samym sercu azjatyckiej dżungli, a także o nagrodę pieniężną. Dwie pierwsze edycje programu prowadził Izu Ugonoh. Teraz w tej roli zastąpi go Małgorzata Rozenek. Dotychczasowy prowadzący już wcześniej informował w mediach społecznościowych, że nie będzie mógł pracować przy trzecim sezonie. "Idzie nowe! We wrześniu rozpoczynam nową zawodową przygodę z TVN Turbo, gdzie poprowadzę cykl gal MMA. To dla mnie szansa na połączenie moich sportowych doświadczeń i kolejnego ciekawego wyzwania! Podejmuję tę rękawicę! W związku z tym nie będę mógł poprowadzić kolejnego sezonu "Królowej przetrwania"" - napisał Ugonoh na Instagramie. Wiemy, że w trzeciej edycji "Królowej przetrwania" udział wezmą m.in. Sofi Sivokha, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska, Dominika Serowska, Nicol Pniewska i Ilona Felicjańska.