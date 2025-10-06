Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Małgorzata Rozenek źle znosi pobyt na Sri Lance. Wyjawiła, co ją przytłacza
Małgorzata Rozenek przebywa obecnie na Sri Lance, gdzie trwają nagrania kolejnego sezonu programu "Królowa przetrwania". Gwiazda wyjawiła w mediach społecznościowych, że jej pobyt w Azji nie jest usłany różami.
Małgorzata Rozenek źle znosi rozłąkę z rodziną
Małgorzata Rozenek źle znosi rozłąkę z rodziną. Fot. Instagram.com/m_rozenek screen, KAPiF

Niedawno Małgorzata Rozenek ogłosiła, że została prowadzącą trzeciego sezonu show "Królowa przetrwania". Celebrytka przebywa obecnie na Sri Lance, gdzie trwają zdjęcia do programu. Rozenek nie może jednak w pełni cieszyć się urokami egzotycznego miejsca. Wyznała, że źle znosi rozłąkę z rodziną.

Zobacz wideo Rozenek ma nową misję. Chce walczyć o prawa kobiet w tej sprawie

Rozenek źle znosi rozłąkę z rodziną. "Najdłuższa taka przerwa w moim życiu"

Małgorzata Rozenek na bieżąco w swoich mediach społecznościowych relacjonuje pobyt na Sri Lance. Tym razem postanowiła też zaangażować obserwatorów i zrobiła serię Pytań i Odpowiedzi. Jedna z internautek zapytała gwiazdę, jak długą przerwę od rodziny ma Rozenek i jak to znosi. Okazuje się, że nie najlepiej. "Od 24 dni nie ma mnie w domu. Najdłuższa taka przerwa w moim życiu. Znoszę to ciężko. Sto telefonów do domu codziennie, FaceTime bez przerwy. Ale mam wrażenie, że tylko ja się tym tak przejmuję. Chłopcy znoszą to świetnie" - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jaki jest patent Rozenek na radzenie sobie z rozłąką. "Oglądam filmiki z domu, raz z dziećmi, raz z psami. Rozmawiam sto razy dziennie przez telefon i odliczam dni" - odpisała. 

To one zawalczą o tytuł "królowej przetrwania"

Przypomnijmy, że "Królowa przetrwania" to telewizyjne reality-show, w którym uczestniczki walczą o przetrwanie w samym sercu azjatyckiej dżungli, a także o nagrodę pieniężną. Dwie pierwsze edycje programu prowadził Izu Ugonoh. Teraz w tej roli zastąpi go Małgorzata Rozenek. Dotychczasowy prowadzący już wcześniej informował w mediach społecznościowych, że nie będzie mógł pracować przy trzecim sezonie. "Idzie nowe! We wrześniu rozpoczynam nową zawodową przygodę z TVN Turbo, gdzie poprowadzę cykl gal MMA. To dla mnie szansa na połączenie moich sportowych doświadczeń i kolejnego ciekawego wyzwania! Podejmuję tę rękawicę! W związku z tym nie będę mógł poprowadzić kolejnego sezonu "Królowej przetrwania"" - napisał Ugonoh na Instagramie.  Wiemy, że w trzeciej edycji "Królowej przetrwania" udział wezmą m.in. Sofi Sivokha, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska, Dominika Serowska, Nicol Pniewska i Ilona Felicjańska

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/13 Jak nazywa się trofeum sportowe w kształcie dużego kielicha?

Marzy ci się występ w "Jeden z dziesięciu"? Quiz wiedzy z odcinków sprawdzi czy dasz radę!
Popularne