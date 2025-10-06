"Ojciec Mateusz" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Od 2014 roku Antoni Tyszkiewicz gra w nim rolę Dominika, syna inspektora Oresta Możejki (Piotr Polk), który pracuje w komendzie miejskiej w Sandomierzu. Podobnie jak jego postać Antoni Tyszkiewicz ma już 18 lat. Telewizja Polska postanowiła pochwalić się tym faktem. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z "osiemnastki" serialowego Dominika, który w dorosłość wszedł 2 października.

Dominik z "Ojca Mateusza" jest już dorosły. Tak zmienił się Antoni Tyszkiewicz

"Zobaczcie, jak nam wydoroślał Dominik, syn inspektora Możejki. Dziś świętuje osiemnastkę! 'Ojciec Mateusz' o 21:10 w TVP1. W roli Dominika - już od 2014 roku - Antoni Tyszkiewicz" - napisano na Facebooku TVP. Pod postem pojawiła się masa komentarzy i życzeń od fanów "Ojca Mateusza", którzy dobrze pamiętają Antoniego Tyszkiewicza jeszcze z pierwszych odcinków serialu. "Był słodkim malcem, i świetnie grał rolę", "Sympatyczny jako chłopczyk i jako młodzieniec. Sto lat!", "Zagrał rolę Dominika świetnie, dużo zdrowia i szczęścia z okazji urodzin" - czytamy.

Antoni Tyszkiewicz rolą w "Ojcu Mateuszu" debiutował na ekranie. Pierwsze odcinki z jego udziałem trafiły do emisji w 2014 roku, gdy serialowy Dominik miał zaledwie siedem lat. Rola syna inspektora Możejki nie jest jednak jedyną na jego koncie. Antoniego Tyszkiewicza mogliśmy oglądać także m.in. w serialu "Stulecie Winnych" oraz spektaklu telewizyjnym "Święty człowiek". Sporą rozpoznawalność przyniosła mu rola w serialu HBO "Porządny człowiek", który miał premierę w 2025 roku. Tyszkiewicz w produkcji zagrał m.in. u boku Krzysztofa Czeczota i Magdaleny Czerwińskiej.

Sekret "Ojca Mateusza" wyszedł na jaw po latach

"Ojciec Mateusz" rozsławił Sandomierz, w którym dzieje się akcja serialu. Turyści zjeżdżają tu z całej Polski m.in. właśnie po to, aby na własne oczy zobaczyć lokacje ze znanej produkcji. Niestety, jednej z nich nie znajdą w Sandomierzu. Jak się okazuje, zdjęcia kręcone na plebanii powstają w Warszawie. Informację tę można było przeczytać na łamach "Gazety Wawerskiej". Dodatkowo budynek w stolicy specjalnie zmodyfikowano na potrzeby serialu. "Dobudowano altanę z zachodniej strony i zmieniono kolor elewacji. Okresowo wnętrza tego domu przekształcają się w sandomierską plebanię, obejmując kuchnię, jadalnię i gabinet księdza Mateusza" - mogliśmy się dowiedzieć.