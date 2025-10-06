XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpoczął się 2 października. Jego zwycięzcę poznamy 20 października. Wśród 84 uczestników znalazło się 13 Polaków, którzy walczą o prestiżowe wyróżnienie. Wielu pilnie śledzi poczynania pianistów, oceniając ich występy. Niektórzy zwrócili uwagę na ich stroje, co wywołało burzę w sieci.

Konkurs Chopinowski 2025. Widzowie oburzeni strojami uczestników

Konkurs Chopinowski odbywa się co pięć lat i przyciąga uwagę całego świata. Widzowie bacznie przyglądają się zmaganiom pianistów. Niektórzy postanowili zwrócić uwagę na ich stroje. Uważają, że są one nieodpowiednie. "Nie ośmielę się oceniać, ani komentować niczyjej gry, ale chcę podzielić się spostrzeżeniem pozamuzycznym. Czy tylko ja mam wrażenie, że Konkurs Chopinowski przestał być podkreślany pięknymi, niezwykłymi kreacjami? Więcej kobiet wybiera proste, skromne sukienki lub spodnie" - pisała jedna z obserwatorek konkursu na Facebooku. Niektórzy podzielali zdanie internautki.

"Zgadzam się z panią i przyznaję, że pomyślałam dzisiaj o tym samym. Dla mnie kreacja jest równie ważna jak to, co się prezentuje na scenie", "Uważam, że ubiór jest elementem kultury muzycznej" - pisali.

Okazuje się, że większość uważa, że stylizacja nie jest najważniejsza. W wydarzeniu chodzi przede wszystkim o muzykę. "Na szczęście w tym konkursie chodzi o muzykę, a nie o wygląd. Zawsze można przełączyć na 'Top Model', jeśli komuś brakuje szałowych kreacji", "Już chyba lepiej oceniać grę niż wygląd, bo to o grę w tym konkursie chodzi", "Tu chodzi o muzykę Chopina, a nie o krynoliny", "Ubiór już nie stanowi aż takiej wagi jak kiedyś. Wygodnie ma być, a potem w miarę elegancko" - komentowali internauci.

Konkurs Chopinowski 2025. Widzowie oburzenie zachowaniem widowni podczas występu Polaka

5 października w Filharmonii Narodowej wystąpił 19-letni Antoni Kłeczek, który reprezentuje zarówno Polskę, jak i Stany Zjednoczone. Choć młody pianista zachwycił talentem, niektórzy nie mogli się skupić na jego grze. Wszystko przez widownię. "Publiczność jest irytująca. Chłopak pięknie gra i ciągle jakieś odgłosy albo kaszel", "Publiczność nieogarnięta - ciągle coś im spada, ktoś kaszle i chrząka. No ludzie, trochę szacunku dla sztuki, na miłość boską" - pisali oburzeni internauci, którzy śledzili występ Kłeczka na YouTube. Część widzów broniła publiczność. "Normalna sprawa, jesteśmy tylko ludzi", "Jak wam przeszkadza kasłanie, to włączcie sobie płytę! To koncert na żywo!" - grzmieli. Zobacz: Widzowie Konkursu Chopinowskiego rozjuszeni. Poszło o występ Polaka. "Czy ktoś zrobi porządek?".