Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz kolejny raz znaleźli się w centrum uwagi widzów programu "Taniec z gwiazdami". Ich taneczne występy od początku edycji budzą spore emocje, a najnowszy odcinek tylko dolał oliwy do ognia. Para postawiła na romantyzm i bliskość, co wzbudziło skrajne reakcje - od zachwytu po zażenowanie.

Zobacz wideo Rogacewicz i Kaczorowska nie mają konkurencji? To myślą o innych parach

"Taniec z gwiazdami". Burza po rumbie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Widzowie: "Trochę to komiczne"

5 października, w czwartym odcinku show, Kaczorowska i Rogacewicz zatańczyli rumbę do piosenki "Taka Warszawa" Beaty Kozidrak. Ich interpretacja obfitowała w uczucia i intymne gesty, ale jak zauważyli jurorzy, zabrakło tego, co najważniejsze, czyli tańca. - Oczywiście, że rumba nie jest o krokach, ale fajnie gdyby one były. (...) Agnieszko, co się stało? Przecież on jest dobry, może zrobić wszystkie takie typowe kroki - komentowała Iwona Pavlović.

Podobne głosy pojawiły się wśród widzów, którzy po emisji odcinka dali upust swoim przemyśleniom w mediach społecznościowych. "On tylko stoi. To jest taniec?, "Czy tylko ja mam wrażenie, że im bardziej oni się starają pokazać tę swoją namiętność, tym bardziej sztucznie i trochę komicznie to wychodzi?" - oceniali internauci na Instagramie. Nie zabrakło jednak głosów broniących samej tancerki. "Jego w ogóle nie widziałam w tym tańcu, ona nadrabiała" - stwierdziła jedna z komentujących.

Antek Smykiewicz nie odpuszcza Agnieszce Kaczorowskiej. "Nie zmieniłbym ani słowa"

Gorące reakcje na taneczne występy Agnieszki Kaczorowskiej w obecnej edycji "Tańca z gwiazdami" to jednak nie wszystko. Nie milkną także echa jej przeszłych współprac z uczestnikami programu. Jednym z nich jest Antek Smykiewicz, który w 2018 roku tańczył z Kaczorowską w jednej z edycji show. Wokalista, który już kilka miesięcy wcześniej wywołał burzę swoją szczerą opinią na temat ich współpracy (m.in. nazwał tancerkę "podłą"), ponownie zabrał głos. - Właściwie w tym temacie powiedziałem już wszystko. Nie zmieniłbym ani słowa, bo po prostu prawda sama się broni i to jest najważniejsze - powiedział w rozmowie z Pudelkiem. W tej samej rozmowie został zapytany, jak zareagowałby, gdyby spotkał Kaczorowską na branżowej imprezie. Co odpowiedział? Całą wypowiedź Smykiewicza przeczytacie TUTAJ.