14 września rozpoczęła się 12. edycja programu "Rolnik szuka żony". Wśród uczestników znalazła się 32-letnia Basia z Mazowsza. To jedyna kobieta w tej edycji. Przedstawiła się widzom jako energiczna rolniczka, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne oraz zespół folklorystyczny. W ostatnim odcinku do uczestniczki przyjechało troje kandydatów. Basia nie mogła w to uwierzyć. Nie sądziła, że tak się to potoczy.

"Rolnik szuka żony". Tego jeszcze nie było. Basia była nieźle zaskoczona

Basia z programu "Rolnik szuka żony" marzy o wielkiej miłości. Chciałaby zamieszkać z ukochanym właśnie na wsi. Życie w mieście nie jest dla niej. - Te trzy lata w mieście naprawdę otworzyły mi oczy (...). Brakowało mi tej przestrzeni, zieleni. Chociaż Olsztyn jest bardzo pięknym i zielonym miastem. Ale jednak to nie to. Ja mam tu wkoło lasy, pola - przyznała. W ostatnim odcinku przyjechało do niej troje kandydatów. Okazało się, że Basia nie spodziewała się, że wszyscy zjawią się naraz! - Moment przyjazdu chłopaków był bardzo stresujący, a to, że przyjechali naraz, zaskoczyło mnie tym bardziej - wyznała na wizji. - W momencie jak oni rozeszli się po tych pokojach, to miałam takie: "no i co teraz?". Nie wiedziałam, czy ja mam tam do nich wejść, czy nie. Myślałam, że oni będą po kolei, a nie tak naraz - zdradziła bardzo zaskoczona uczestniczka.

"Rolnik szuka żony". Basia była już zaręczona. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Basia wzięła udział w wywiadzie dla TVP Basia. W rozmowie przyznała, że jakiś czas temu była już zaręczona i przygotowywała się do ślubu. Niestety, wszystko zakończyło się w smutny sposób. Pół roku przed ceremonią narzeczony zerwał zaręczyny. Mężczyzna doszedł do wniosku, że nie wyobraża sobie życia na wsi. - Byłam nawet zaręczona, ale pół roku przed ślubem mój były narzeczony doszedł do wniosku, że jednak on nie widzi siebie tutaj na wsi. (...) On był z miasta i ciągnęło go do miasta - wyznała Basia. Podkreśliła w wywiadzie, że plany legły w gruzach jeszcze zanim zdążyli razem zamieszkać. - Właśnie mieliśmy zamieszkać razem i on wtedy stwierdził, że wieś nie jest miejscem dla niego. Było, minęło - przyznała Basia, która obecnie jest gotowa na nową miłość.