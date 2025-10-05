"Taniec z gwiazdami" co tydzień przynosi wiele emocji i wzruszeń. W czwartym odcinku najnowszej edycji celebryci jak zwykle starali się jak najlepiej wypaść na scenie. Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zaprezentowali taniec współczesny. Duet występował z rekwizytem, który zirytował jurorów.

"Taniec z gwiazdami". Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko poruszyli jurorów. Chodziło o lalkę

Gorodecka i Kuroczko zaprezentowali pełen pasji i emocji taniec współczesny do piosenki "Szklanki wody" Bajmu. Na scenie towarzyszył im nietypowy rekwizyt - lalka, która do złudzenia przypominała lalkę. To nie spodobało się jurorom. - Wydaje mi się, że kroki rytm w tym tańcu nie są tak bardzo ważne jak emocje, Te emocje żeście pokazali, ale dla mnie, jako taty, to było too much (z ang. za dużo - przyp. red.), sorry - stwierdził Rafał Maserak. Iwona Pavlović podzielała jego opinię. - Ja nie mogłam się skupić na waszym tańcu. (...) Ten rekwizyt we mnie wzbudził nerw. Nie wiem, czy złość. Może jeszcze nie dorosłam do tego. Może idzie nowe, nie wiem. Mi się płakać chce. (...) To jest lalka, ale ona tak oddaje dziecko... a jednocześnie jest nieżywe. Ja się nie mogę skupić. Ja chyba pierwszy raz nie dam wam żadnej oceny... - stwierdziła jurorka. - To faktycznie było bardzo mocne, ale też kontrowersyjne - skwitował Wygoda. - Słuchajcie, oceniamy taniec, a nie koncepcję - zauważył Ibisz. - Dzisiaj mnie wzburzyliśce, to też jest dobre - podsumowała Pavlović. Para za swój taniec otrzymała 37 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Co o występie Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczoko sądzą widzowie?

Nagranie z występu duetu trafiło na oficjalny profil programu na Instagramie i wzbudziło poruszenie. Niektórzy zgadzali się z wypowiedziami jurorów. "Bardzo dobry technicznie, ale kurczę ta lalka zepsuła mi cały obiór. Zgadzam się z panią Iwoną", "Bardzo lubię Kamila, ale występ tydzień temu i ten dzisiejszy nie trafiają do mnie...", "Czasem mniej znaczy lepiej. U tej pary co odcinek jest too much" - pisali fani show. Inni nie widzieli jednak w występie Gorodeckiej i Kuroczki niczego złego. "Co Wy piszecie? Rekwizyty bedą i były: samochody, stroje itp. Ja się wzruszyłam niesamowicie, tylko matki to zrozumieją, przedstawili zdrową historię, dwoje pięknych ludzi i owoc ich miłości. Dla mnie bomba", "Co jest z wami ludzie nie tak. Nie macie się już do czego przyczepić? Kobieta zatańczyła z facetem cudowny taniec. Nie mieliście się do czego przyczepić, więc macie problem do rekwizytu", "Co to za czasy, że dzieci i lalki wzbudzają takie kontrowersje... Brawa dla tej pary. Taniec wspaniały" - czytamy.