"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w czwartym odcinku?

"Taniec z gwiazdami" nigdy nie przestanie zaskakiwać widzów! W czwartym odcinku nowej edycji popularnego show, uczestnicy mieli za zadanie zatańczyć do piosenek jednej z największych gwiazd polskiej branży muzycznej - Beaty Kozidrak. Wokalistka zastąpiła przy tym także Ewę Kasprzyk w roli jurorki. Jak poszło poszczególnym duetom?

REKLAMA

Zobacz wideo Popiel wytańczył pierwszą 40. Kto najbardziej oberwał przed programem?

"Taniec z gwiazdami" z "Beata Night". Tak poradziły sobie tego wieczoru pary

Jako pierwsi podczas "Beata Night" wystąpili Lanberry i Piotr Musiałkowski ze swoim paso doble do utworu "Biała armia". - To było bardzo dobre - oceniła Iwona Pavlović. Duet zgarnął 31 punktów. Następnie przyszedł czas na Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską. Para zatańczyła walca wiedeńskiego do piosenki "Piechotą do lata". Jurorzy ocenili ich na 27 punktów. Wtem na parkiet wkroczyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, którzy zaprezentowali taniec współczesny do "Szklanki wody" Bajmu. - Jesteście świetni, idziecie jak burza! - skomentował Tomasz Wygoda. Para otrzymała 37 punktów.

Po zakończeniu przerwy reklamowej przyszedł czas na Maję Bohosiewicz i Alberta Kosińskiego. Wystąpili z energiczną sambą do piosenki "O Tobie". - Ja jestem bardzo zaskoczona, ale bardzo pozytywnie - oceniła Beata Kozidrak. Duet dostał 31 punktów. Następnie zatańczyli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Ich swing do "Nie ma wody na pustyni" zachwycił publiczność. Otrzymali jednak od jury 24 punkty.

Czwarty odcinek Otwórz galerię

Artykuł aktualizowany