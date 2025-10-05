Powrót na stronę główną
"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w czwartym odcinku?
"Taniec z gwiazdami" zaskakuje w kolejnym odcinku nowej edycji. Tym razem uczestnicy tańczyli podczas "Beata night", do piosenek Beaty Kozidrak. Której parze poszło najlepiej?
Uczestnicy 'Tańca z gwiazdami'
"Taniec z gwiazdami" nigdy nie przestanie zaskakiwać widzów! W czwartym odcinku nowej edycji popularnego show, uczestnicy mieli za zadanie zatańczyć do piosenek jednej z największych gwiazd polskiej branży muzycznej - Beaty Kozidrak. Wokalistka zastąpiła przy tym także Ewę Kasprzyk w roli jurorki. Jak poszło poszczególnym duetom? 

"Taniec z gwiazdami" z "Beata Night". Tak poradziły sobie tego wieczoru pary

Jako pierwsi podczas "Beata Night" wystąpili Lanberry i Piotr Musiałkowski ze swoim paso doble do utworu "Biała armia". - To było bardzo dobre - oceniła Iwona Pavlović. Duet zgarnął 31 punktów. Następnie przyszedł czas na Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską. Para zatańczyła walca wiedeńskiego do piosenki "Piechotą do lata". Jurorzy ocenili ich na 27 punktów. Wtem na parkiet wkroczyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, którzy zaprezentowali taniec współczesny do "Szklanki wody" Bajmu. - Jesteście świetni, idziecie jak burza! - skomentował Tomasz Wygoda. Para otrzymała 37 punktów.

Po zakończeniu przerwy reklamowej przyszedł czas na Maję Bohosiewicz i Alberta Kosińskiego. Wystąpili z energiczną sambą do piosenki "O Tobie". - Ja jestem bardzo zaskoczona, ale bardzo pozytywnie - oceniła Beata Kozidrak. Duet dostał 31 punktów. Następnie zatańczyli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Ich swing do "Nie ma wody na pustyni" zachwycił publiczność. Otrzymali jednak od jury 24 punkty.

