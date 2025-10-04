"The Voice of Poland" emitowany jest od 2011 roku w Telewizji Polskiej. W jury najnowszej edycji programu zasiadają: Margaret, Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach. W ostatnim odcinku, w którym uczestnicy będą walczyć o miejsce w programie, jeden z jurorów postanowił podzielić się smutną historią sprzed lat. Baron opowiedział o doświadczeniach ze znanym muzykiem.

"The Voice of Poland". Baron podzielił się smutnym wspomnieniem ze znanym muzykiem

W najnowszym odcinku "The Voice of Poland" Margaret wspomniała o tym, jak fani podchodzą do niej po koncercie. - To jest takie urocze, kiedy ktoś po koncercie przychodzi i jest tak zestresowany, że mówi: jestem twoim idolem - przyznała piosenkarka. Wtedy odezwał się Baron. Muzyk opowiedział o historii sprzed lat. Udało mu się spotkać z idolem, ale ten nie był chętny, by zrobić sobie z nim zdjęcie. - Ja to zrobiłem! Podszedłem z tyłu Torwaru, jak Korn - mój ukochany zespół z dzieciństwa - grał. Widzę basistę i podbijam po zdjęcie. Miałem to uczucie, którego rzadko my doświadczamy, a często widzisz, jak ktoś się trzęsie przy tobie - wspominał Baron.

Podbijam do typa i mówię: Fieldy, jestem twoim największym idolem, czy mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie? A on mnie olał i poszedł do busa

- wyjawił gitarzysta. Historia rozbawiła pozostałych jurorów. Kuba Badach postanowił jednak jasno skwitować zachowanie muzyka. - Co za głupek, że cię olał. Niegrzeczny był - podsumował sytuację piosenkarz.

"The Voice of Poland". Uczestniczka zaskoczyła, gdy wyjawiła, jaki sport trenuje

W jednym z odcinków najnowszej edycji show na scenie zaśpiewała Anna Kaniok, która na co dzień jest studentką aktorstwa. Poza muzyką, interesuje się także sportem. Wyjawiła, że trenuje kabaddi, czyli zespołową grę indyjską. O co w niej chodzi? Gracze muszą wejść na pole przeciwnika, aby dotknąć jednego z obrońców i od razu powrócić na swoją połowę, zanim zostaną przewróceni przez drużynę przeciwną. Jurorzy byli tak zafascynowani dyscypliną, że sami chcieli się w niej sprawdzić. Wtargnęli na scenę, gdzie wraz z Anną "zagrali" w kabaddi. Kaniok zachwyciła jury - odwrócili się Margaret i Kuba Badach. Uczestniczka postanowiła dołączyć do drużyny artystki.

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" w sobotę o 20:30 na TVP2. Powtórkę obejrzycie w niedzielę o 11:35 na również na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.