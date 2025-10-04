1 października wyemitowano jeden z nowych odcinków "Milionerów". W nowej edycji pytania uczestnikom nadal zadaje Hubert Urbański. W 19. odcinku o główną nagrodę walczyła pani Sandra. Kobieta na co dzień pracuje jako pielęgniarka na oddziale internistycznym. Wśród pytań pojawił się temat lektury pt. "Sklepy cynamonowe" autorstwa Brunona Schulza. "Przyprawa ze sklepów Brunona Schulza: pieprz i wanilia, imbir, goździki czy cynamon?" - usłyszeli widzowie. "Nie znam akurat tego sklepu, musiałabym skojarzyć logo" - odpowiedziała bohaterka. Nie pomógł jej również telefon do przyjaciela. Fragment nagrania stał się hitem internetu - część użytkowników krytykowała uczestniczkę za wpadkę, inni zaś stawali w jej obronie. Teraz głos zabrała znana polonistka, Aneta Korycińska, znana z prowadzenia profilu "Baba od polskiego".

To pytanie z "Milionerów" przejdzie do historii. "Baba od polskiego" postanowiła się wypowiedzieć

"Baba od polskiego", czyli polonistka Aneta Korycińska poruszyła temat wpadki związanej z pytaniem o "Sklepy cynamonowe" w "Milionerach". Na wstępie zaznaczyła, że nie powinno się wyśmiewać uczestniczki, która nie znała odpowiedzi na pytanie. "Nie ma się jednak co oburzać ani zbyt łatwo wytykać palcami: 'hehe, głupi ludzie'. Bo ilu z nas pamięta, czym różni się alkan od alkinu (ja nie), albo jakie były funkcje nukleotydów oraz kwasów nukleinowych? Wiedza szkolna często się zaciera, zwłaszcza ta, która nie wiąże się z naszą codziennością czy pasją. To naturalne" - podkreśliła w obszernym wpisie.

"Baba od polskiego" przyznała, że prawdziwym problem jest to, że "Schulz, podobnie jak wielu innych autorów z kanonu, bywa sprowadzony w edukacji do obowiązkowego 'zaliczenia'". Dodała, że jest to wyzwanie, aby literatura nie była tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim "przestrzenią spotkania z wyobraźnią i kulturą".

"Nie śmiejmy się więc zbyt łatwo z tych, którzy nie znają Schulza. Lepiej zapytać: co my możemy zrobić, by kolejne pokolenia nie kojarzyły literatury z męką i egzaminem, tylko z czymś, co daje satysfakcję i zachwyt? To pytanie - nie tylko do szkół, ale do nas wszystkich" - skwitowała polonistka.

"Milionerzy". Tak poradziła sobie pani Sandra. To pytanie nie było łatwe

Pani Sandra natknęła się na pytanie z zakresu lotnictwa. Dotyczyło tego, co możemy znaleźć w samolocie rejsowym. Brzmiało: "W razie niebezpieczeństwa pasażer samolotu rejsowego nie ma do dyspozycji". Przygotowano cztery możliwe odpowiedzi:

A. Kamizelki ratunkowej

B. Maski tlenowej

C. Podręcznego spadochronu

D. Pasów bezpieczeństwa

Uczestnika nie wiedziała, która odpowiedź jest poprawna Zdecydowała się na pomoc publiczności, która zdecydowanie wskazała odpowiedź C. Pani Sandra postanowiła zaufać zgromadzonym w studiu widzom. Ostatecznie wybrała odpowiedź C. Hubert Urbański z dumą przekazał, że jest ona prawidłowa, a bohaterka odcinka wygrała gwarantowane dwa tysiące złotych.

