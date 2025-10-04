Program "Twoja twarz brzmi znajomo" niezmiennie od lat cieszy się wielką popularnością. W nowej edycji w składzie jury zasiadają: Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Stefano Terazzino oraz Piotr Gąsowski. Gwiazdy prezentują swoje zdolności na scenie. Ostatnio ogłoszenie końcowego werdyktu było nieco inne, niż zwykle. W piątym odcinku nie zabrakło zaskoczenia.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Pierwsza taka sytuacja w historii programu

W piątym odcinku programu "Twoja twarz brzmi znajomo" doszło do zaskakującej sytuacji. Produkcja wprowadziła nową zasadę. "Od piątego odcinka programu nie tylko zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę odcinka w wysokości dziesięć tys. złotych, ale też uczestnik lub uczestniczka, który zajmie miejsce drugie, otrzyma pięć tys. zł. Oczywiście wygrane przekazujemy na cele charytatywne" - czytamy w sieci. W najnowszym odcinku pierwsze miejsce zgarnęła Marta Bijan. "Co za finał! Marta Bijan jako Sarsa zwycięża w dzisiejszym odcinku. Swoją nagrodę przeznaczyła na Fundację 'Daj Herbatę', zajmującą się osobami w kryzysie bezdomności. Po remisie w punktacji jurorów i remisie w punktacji uczestników decyzję podjęła szefowa jury, Małgorzata Walewska. To pierwszy taki przypadek w historii!" - napisano pod postem. Razem z Martą uznanie zdobył Modest Ruciński. Został wyróżniony drugim miejscem i nagrodą pięciu tysięcy złotych do przeznaczenia na cele charytatywne.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Marta Bijan zachwyciła swoim występem

Występ Marty Bijan zauroczył jurorów. Jak wiemy, piosenkarka wcieliła się w Sarsę. Tym razem wykonała utwór "Zapomnij się". Jej zmagania na scenie zostały docenione przez m.in. Stefano Terrazino. - Do tej pory widziałem, że przy innych występach nie byłaś do końca w swoim ciele, a dziś była jedność. To było pięknie połączone z twoim głosem. Do tego mogłaś odpłynąć w swój świat i my mogliśmy w tym uczestniczyć - powiedział juror. "Zasłużone w 100 proc. 1:1 zaśpiewanie, akurat to jest mój ulubiony utwór Sarsy", "Zasłużone i sprawiedliwie zwycięstwo. Chociaż to był bardzo mocny odcinek i zacięta rywalizacja" - pisali fani w komentarzach na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Internauci bezlitośni po nowym odcinku "TTBZ". Te gwiazdy zostały ocenione najgorzej