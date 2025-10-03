W czwartek, 2 października, rozpoczął się 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wydarzenie to odbywa się co pięć lat w Warszawie i przyciąga tłumy artystów z całego świata. W tym roku w konkursie udział bierze 84 pianistów z 20 krajów. Do finału trafi jednak tylko dziesięciu i zmierzą się ze sobą w dniach 18-20 października. Za nami już pierwsze występy, a artyści zostali docenieni przez Karola i Martę Nawrockich. Para prezydencka przekazała im podarunki.

Niezwykły gest Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej. Docenili artystów Konkursu Chopinowskiego

Jak się okazuje, tegoroczny Konkurs Chopinowski odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Właśnie dlatego na instagramowym profilu prezydenta można zobaczyć zdjęcia z konkursu, a także przeczytać post na ten temat. "Koncertem inauguracyjnym w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się wczoraj XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego" - czytamy. To jednak nie wszystko, bo niespodziewanie wyszło na jaw również, że Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka przekazali wszystkim artystom podarunek. "Z okazji wydarzenia para prezydencka przekazała kosz kwiatów dla artystów biorących udział w koncercie" - przekazano w poście.

Niedawno Marta i Karol Nawroccy przebywali w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy prezydent brał udział 80. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jego żona uczestniczyła w wielu spotkaniach. Miała m.in. okazję spotkać się z Polkami mieszkającymi na Brooklynie. Na zakończenie wydarzenia każda z uczestniczek otrzymała prezent - elegancko zapakowaną torbę z napisem "Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej". Wiele osób zastanawiało się, co kryją stylowe białe torby. Jedna z uczestniczek spotkania w końcu zdecydowała się pokazać zawartość paczki. Na swoim profilu na TikToku opublikowała krótkie nagranie, w którym zaprezentowała, co znalazło się w środku. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.