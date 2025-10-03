W czwartek, 2 października, rozpoczął się 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wydarzenie to odbywa się co pięć lat w Warszawie i przyciąga tłumy artystów z całego świata. W tym roku w konkursie udział bierze 84 pianistów z 20 krajów. Do finału trafi jednak tylko dziesięciu i zmierzą się ze sobą w dniach 18-20 października. Za nami już pierwsze występy, a artyści zostali docenieni przez Karola i Martę Nawrockich. Para prezydencka przekazała im podarunki.
Jak się okazuje, tegoroczny Konkurs Chopinowski odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Właśnie dlatego na instagramowym profilu prezydenta można zobaczyć zdjęcia z konkursu, a także przeczytać post na ten temat. "Koncertem inauguracyjnym w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się wczoraj XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego" - czytamy. To jednak nie wszystko, bo niespodziewanie wyszło na jaw również, że Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka przekazali wszystkim artystom podarunek. "Z okazji wydarzenia para prezydencka przekazała kosz kwiatów dla artystów biorących udział w koncercie" - przekazano w poście.
Niedawno Marta i Karol Nawroccy przebywali w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy prezydent brał udział 80. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jego żona uczestniczyła w wielu spotkaniach. Miała m.in. okazję spotkać się z Polkami mieszkającymi na Brooklynie. Na zakończenie wydarzenia każda z uczestniczek otrzymała prezent - elegancko zapakowaną torbę z napisem "Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej". Wiele osób zastanawiało się, co kryją stylowe białe torby. Jedna z uczestniczek spotkania w końcu zdecydowała się pokazać zawartość paczki. Na swoim profilu na TikToku opublikowała krótkie nagranie, w którym zaprezentowała, co znalazło się w środku.
