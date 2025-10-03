1 października zmarł Jacek Wójcik, znany widzom jako Dżejk z programu "Królowe życia". Z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego formatu. Widzowie pokochali go za autentyczność, dystans do siebie i poczucie humoru. Jego śmierć poruszyła tysiące fanów w całej Polsce. Teraz stacja TTV, z którą Wójcik był od lat związany, postanowiła w szczególny sposób uczcić jego pamięć.

Stacja TTV żegna Jacka Wójcika. "Zapewne chciałby, żebyśmy się śmiali"

W dniu pogrzebu, 4 października, TTV zmieni ramówkę, by o godzinie 16:05 wyemitować powtórkę odcinka programu "Orzeł czy Reszka", w którym Jacek Wójcik wziął udział. "Śmierć Jacka zasmuciła nas wszystkich, ale sam Jacek zapewne chciałby, żebyśmy się śmiali i żyli pełnią życia. W sobotę o 16:05 zobaczycie powtórkę odcinka programu "Orzeł czy Reszka" z jego udziałem. Taki był Jacek - głodny życia, zabawny, nietuzinkowy. Takim go zapamiętamy" - napisano na oficjalnym Instagramie stacji. W udostępnionym nagraniu pojawiają się czarno-białe fragmenty programu z udziałem Jacka Wójcika.

Pod postem nie zabrakło poruszających komentarzy widzów opłakujących śmierć gwiazdora stacji TTV. "Tęsknimy. Tak bardzo kochany pozytywny człowiek mój kochany Jacuś" - napisała Laluna. "I tego Jacka pamiętamy", "Będziemy tęsknić za Jackiem na ekranach", "Najweselszy człowiek. Wielka szkoda" - dołączyli się do dyskusji inni.

Wiadomo już, że uroczystości pogrzebowe Jacka Wójcika odbędą się 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. To właśnie tam rodzina, bliscy i fani będą mogli pożegnać Jacka.

Jacek Wójcik wystąpił w programie "Orzeł czy Reszka"

W odcinku "Orła czy Reszki", który zostanie przypomniany w sobotę,Jacek Wójcik rywalizował w Brukseli razem z Edytą Nowak-Nawarą, przeciwko Julii i Robertowi Pawłowskim znanym z programu "Zakup w ciemno". Uczestnicy walczyli o tzw. złotą kartę, która dawała dostęp do nieograniczonego budżetu - przegrany musiał poradzić sobie za jedyne 100 dolarów.