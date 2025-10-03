Adriannę Tyszkę poznaliśmy dzięki dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony", emitowanej w 2022 roku. Do programu - jeszcze jako Adrianna Jasiaczek - zgłosiła się jako kandydatka Michała Tyszki. Błyskawicznie między nimi zaiskrzyło, a w 2023 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Dziś Ada dzieli się na Instagramie z fanami szczegółami dotyczącymi codziennego życia. Jak podkreśliła jednak w ostatnim wpisie, pewne rzeczy zamierza zachować wyłącznie dla siebie.

Ada z "Rolnik szuka żony" komentuje plotki o ciąży. Zwróciła się do fanów

Od pewnego czasu fani Ady pod zdjęciami w komentarzach, a także w prywatnych wiadomościach zasypują ją pytaniami o ciążę. Mimo że uczestniczka "Rolnik szuka żony" nie przekazała żadnych wieści na ten temat, niektórzy wręcz piszą do niej z gratulacjami. Głosów internautów w tym temacie było tak dużo, że Adrianna zdecydowała się odnieść do sprawy na InstaStories. Uczestniczka show TVP opublikowała screen wiadomości, którą dostała od jednej z fanek. "O, i jest dzidzia w brzuszku. Gratulacje" - napisała kobieta. "Takich wiadomości dostaję naprawdę dużo. Przeważnie po każdej relacji, na której się pokazuje" - przekazała Ada. Dodała także, że piszą do niej również kobiety, które zmagają się z niepłodnością.

W dalszej części wpisu uczestniczka "Rolnik szuka żony" zaapelowała do internautów. "Nie pozwolę sobie na gratulacje w moim kierunku w tak delikatnej kwestii. Nawet jeśli byłabym w ciąży, przykro mi, ale nie powiedziałabym wam o tym" - pisze Adrianna, dodając, że dla niej jest to sprawa dotycząca wyłącznie jej, jej męża oraz ich bliskich. "Fakt, czy będziemy mieli dziecko w przyszłości, pozostaje informacją tylko dla świata rzeczywistego" - podsumowała wpis, kończąc dalsze dyskusje.

Ada z "Rolnik szuka żony" mówi o relacji z Michałem

Ada jest aktywna w mediach społecznościowych w przeciwieństwie do jej męża, który od czasu zakończenia programu bardzo rzadko pojawia się na nowych zdjęciach. Z tego powodu fani zaczęli snuć domysły o rzekomych problemach w ich relacji. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" w marcu tego roku wyjaśniła jednak, że chodzi wyłącznie o to, iż Michał ceni sobie prywatność, a para postanowiła większość życia zachować dla siebie. Uspokoiła także internautów i zapewniła, że ona i Michał wciąż są razem. "Jesteśmy z Michałem razem, wszystko u nas dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, rozwijamy naszą relację, każdego dnia poznajemy się na nowo, odkrywamy w sobie nowe cechy i doceniamy każdy dzień" - przekazała.