16. edycja "The Voice of Poland" trwa w najlepsze. Tym razem w fotelach jurorskich zasiedli Margaret, Tomson i Baron, Michał Szpak i Kuba Badach. Trwa etap castingów i w programie nie brakuje zaskoczeń. W ostatnim odcinku muzycznego show jedna z uczestniczek opowiedziała o swojej nietypowej pasji. Jak się okazało, wokalistka trenuje kabaddi, czyli zespołową grę indyjską. W tej dyscyplinie gracze muszą wejść na pole przeciwnika, aby dotknąć jednego z obrońców i od razu powrócić na swoją połowę, zanim zostaną przewróceni przez drużynę przeciwną. Nietypowa pasja zainteresowała jurorów, którzy weszli na scenę, aby "spróbować" tego sportu. Więcej przeczytasz tutaj. Już 4 października widzowie "The Voice od Poland" będą mieli okazję zobaczyć ostatnie etapy Przesłuchań w Ciemno. Już za chwilę zaczyna się etap Bitew, więc ostatni uczestnicy mają okazję zakwalifikować się do programu. W sobotnim odcinku show zobaczymy, jak jeden z nich zachwycił jurorów na tyle, że Baron postanowił odebrać Michałowi Szpakowi tytuł "kolorowego ptaka" edycji.

"The Voice of Poland". Uczestnik wyjawił, jak trafił do programu

4 października w programie "The Voice of Poland" jednym z uczestników, który powalczy o miejsce w drużynach, będzie 25-letni Dominik Czuż. Wokalista ma do czynienia z muzyką już od najmłodszych lat. Co ciekawe, nigdy nie skończył szkoły muzycznej, ale dzięki samozaparciu i determinacji sam nauczył się gry m.in. na skrzypcach, pianinie, gitarze i trąbce. Dominik na co dzień pracuje jako elektryk, a w wolnym czasie rozwija muzyczną pasję. - Na co dzień, aktualnie, jestem elektrykiem i jeżdżę po Polsce i montuję systemy chłodnictwa - wyjawił. Wokalista opowiedział też, jak trafił do programu. Dominik często gra na ulicach w Bielsku-Białej. Podczas jednego z takich występów podszedł do niego Tomasz Organek, który przypadkowo znajdował się na miejscu i zasugerował Dominikowi, aby spróbował swoich sił w muzycznym programie TVP.

Pasujesz do tego programu, pasujesz do polskiej sceny muzycznej. Oczywiście granie na ulicy jest fajne, ale trzeba zrobić krok dalej i odważyć się wyjść na trochę większą scenę

- opowiedział uczestnik.

"The Voice od Poland". Dominik Czuż zachwycił jurorów. "Rozwaliłeś to totalnie!"

Jak na występ uczestnika zareagowali jurorzy? Dominik zrobił w programie prawdziwą furorę. Margaret nie kryła emocji i podekscytowana przyznała, że 25-latek absolutnie zachwycił trenerów. - Zwariowaliśmy totalnie na twoim punkcie! Chcę na ciebie patrzeć, chcę, żebyś mówił te wszystkie rzeczy i chcę otwierać oczy ze zdziwienia - podkreśliła. Opinia Michała Szpaka była równie entuzjastyczna. - Rozwaliłeś to totalnie! Wow! Zaginasz czasoprzestrzeń absolutnie. Powinni przed tobą ostrzegać alertem - stwierdził wokalista. Miejsce w swojej drużynie Dominikowi zaoferował także Baron. Co ciekawe, muzyk przy okazji zdetronizował Michała Szpaka.

Myślałem, że kolorowym ptakiem tej edycji jest Michał Szpak, ale zejdź z podium

- podsumował Baron. Najbliższy odcinek show już w sobotę 4 października o godzinie 20:30 na antenie TVP. Będziecie oglądać?