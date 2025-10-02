Nowy sezon "Hotelu Paradise" trwa w najlepsze i z odcinka na odcinek aż kipi od buzujących emocji. Ostatnio w raju zapanowała wyjątkowo napięta atmosfera. Wszystko za sprawą ostrej wymiany zdań między Natalią i Andrzejem. W pewnym momencie uczestnikowi puściły nerwy. - Nie ma totalnie wpływu na tę sytuację, ponieważ jesteśmy tutaj we dwójkę, a ty p*******sz już tak od rzeczy, że nie mogę tego słuchać i w momencie, kiedy ty już zaczynasz po prostu ciągnąć temat, ja mam... - powiedział zdenerwowany. Natalia próbowała przekazać partnerowi swoje racje. Podkreśliła, że zamiast próbować się pojednać, jest na nią obrażony, ale koniec końców sytuacja trochę się uspokoiła. Więcej o nieprzyjemnej wymianie zdań przeczytasz tutaj. Co wydarzyło się w nowym odcinku show? Dwójka uczestników bardzo się do siebie zbliżyła.

"Hotel Paradise". Agata i Kuba podczas nocy w singlówce zbliżyli się do siebie

Niedawno do "Hotelu Paradise" dołączyła nowa uczestniczka Agata Weiss, która od razu zwróciła uwagę pozostałych mieszkańców hotelu i od samego wejścia podkreślała, że jest temperamentna. Już w swojej wizytówce przechwalała się, że zawsze cieszyła się dużym powodzeniem wśród mężczyzn, a filtr i kuszenie to jej naturalny sposób bycia. Jak się okazuje, bardzo szybko swoje słowa wprowadziła w czyn. Między Agatą i Kubą od razu pojawiła się iskra, ale nikt się nie spodziewał, że relacja uczestników tak szybko nabierze tempa. Duet miał okazję spędzić noc w singlówce i Agata zdecydowała się na odważny krok, pozwalając sobie na wyjątkowo odważne czułości w stosunku do uczestnika.

No weź... powiedz mi, że nie. Odmów mi, odmów mi po prostu

- powiedziała Agata. Fragment odcinka udostępniono także w mediach społecznościowych "Hotelu Paradise". Spora część widzów nie kryła oburzenia, że sprawy między uczestnikami przybrały aż tak szybki obrót. Pojawiły się także głosy, że po to zjawili się w programie, aby znaleźć sobie partnera, więc realizują jedynie swoje założenia. Zachowanie Kuby zszokowało także inne mieszkanki "Hotelu Paradise", które zaledwie dzień wcześniej uważały, że ma on zupełnie inne priorytety i dla nowej uczestniczki całkowicie stracił głowę.

"Hotel Paradise". Kogo Agata szuka w programie? Jasno określiła swoje priorytety

Co jeszcze wiadomo o Agacie? Pracuje także jako fotomodelka i jak sama przyznała, bardzo często porównywana jest do Angeliny Jolie. "To ogromny komplement, ale jednak wolę być sobą" - podkreśliła. Kogo uczestniczka szuka w programie? Jeszcze przed wejściem do hotelu powiedziała, że jej ideałem jest starszy brunet z pięknym uśmiechem. W związku jest dla niej ważne poczucie bezpieczeństwa. "Szukam męskości, zaradności i tej pierwotnej siły, której jak dotąd nie udało mi się znaleźć" - podsumowała. Jak sądzicie, wywoła spore zamieszanie wśród uczestników?