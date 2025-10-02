"Milionerzy". Uczestnik szedł jak burza, wtem padło pytanie o to, ile waży... ludzka dusza

2 października wyemitowano nowy odcinek programu "Milionerzy", który tej jesieni trafił do Polsatu (Edward Miszczak postarał się też, by teleturniej nadal prowadził Hubert Urbański). W najnowszej odsłonie formatu padło pytanie o jogę. Problem miał nie tylko uczestnik, ale też zgromadzona w studiu widownia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Milionerzy" usunęli się w cień w TVN na rzecz "The Floor". Kazen wyznaje prawdę o usunięciu programu Urbańskiego

"Milionerzy". Wśród asan jogi "z głową w dole" i "z głową w górze":

W czwartakowym odcinku "Milionerów" grę kontynuował pan Krzysztof. Uczestnik zasiadł naprzeciwko Huberta Urbańskiego już w poprzednim odcinku i szedł jak burza. Wyhamował dopiero przy pytaniu o pozycję w jodze. Wśród asan jogi "z głową w dole" i "z głową w górze": A: pies; B: kot; C: krowa; D: kobra. Uczestnik poprosił o pomoc publiczność. Ostatecznie zaznaczył wariant A. pies i okazało się, że była to poprawna odpowiedź. Dzięki temu wygrał 50 tys. złotych. Później pan Krzysztof został zapytany o rodzinne miasto Reksia. Mężczyzna szedł jak burza i jeszcze przed usłyszeniem wariantów odpowiedzi, wiedział, że chodzi o Bielsko-Białą. "Rodzinne miasto Reksia z kreskówek i Malucha z polskich szos to?". A. Toruń; B. Tychy; C. Bielsko-Biała; D. Łódź. Zaznaczając wariant B., uczestnik zgarnął 125 tys. złotych.

Kolejne pytanie również nie sprawiło Krzysztofowi trudności. Został bowiem zapytany o to, ile... waży ludzka dusza. "Według badań Duncana MacDougalla ludzka dusza miałaby ważyć około:

A: 2 gramów

B: 21 gramów

C: 210 gramów

D. 2 kilogramów

Pan Krzysztof zaznaczył odpowiedź B. i wygrał 250 tys. złotych. Pokonało go dopiero ostatnie pytanie o to, czym jest blurb. Uczestnik po tym pytaniu zrezygnował z gry, ale przyznał, że zaznaczyłyby odpowiedź A, która mówiła, że jest to odgłos spuszczanej wody. Okazało się, jednak, że poprawna odpowiedź to D. - reklama książki.

"Milionerzy". Pytanie samolot rejsowy zagięło uczestniczkę

W poprzednim odcinku "Milionerów" grała pani Sandra, która miała problem już z drugim pytaniem. Dotyczyło tego, co możemy znaleźć w samolocie rejsowym. "W razie niebezpieczeństwa pasażer samolotu rejsowego nie ma do dyspozycji": A. Kamizelki ratunkowej; B. Maski tlenowej; C. Podręcznego; D. Pasów bezpieczeństwa. Uczestnika nie wiedziała, która odpowiedź jest poprawna, więc skorzystał z pomocy publiczności, która zdecydowanie wskazała odpowiedź C. - wybrało ją 80 procent ankietowanych. Pani Sandra postanowiła zaufać zgromadzonej w studiu publiczności i wybrała odpowiedź C. Hubert Urbański przekazał wówczas, że jest ona prawidłowa, a uczestnika wygrała gwarantowane dwa tysiące złotych.