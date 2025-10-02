Anita i Adrian poznali się w kontrowersyjnym formacie TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia", gdzie dobrane przez ekspertów pary widzą się po raz pierwszy dopiero na ceremonii ślubnej. Ich związek przetrwał po programie i małżeństwo doczekało się narodzin dwójki dzieci: Jerzyka i Bianki. Ostatnio ich szczęście zostało zaburzone przez chorobę Adriana, który niedawno dowiedział się, że choruje na glejaka IV stopnia. Uczestnik matrymonialnego show TVN przeszedł już dwie operacje. Pod koniec września dowiedział się o wznowie guza i konieczności kolejnej operacji. Para kilka dni temu relacjonowała wyprawę do szpitala. W jednym z ostatnich wpisów Anita odeszła od ciężkiego tematu choroby i zaskoczyła niespodziewanymi wspomnieniami. Opublikowała zdjęcie z wesela uczestników nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Teraz głos zabrał pan młody.

REKLAMA

Zobacz wideo Lidia Kazen zachwala TVN. Odpowiedziała na zarzuty widzów

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej podziękował Adrianowi i Anicie

Anita i Adrian byli gośćmi na ślubie Karoliny i Macieja z nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", co tancerka wyjawiła w jednej z ostatnich relacji na InstaStories. Przyznała, że trafiła tam dzięki swojej przyjaciółce i uczestniczenie w uroczystości było dla niej i Adriana wyjątkowe, bo przypomniało jej ich początki. "Co to było za wesele! Przetańczone - tak, że mieliśmy zakwasy następnego dnia. Wzruszające - bo przypomniała nam się nasza własna historia i ślub sprzed siedmiu lat" - napisała. Wspomniała też, że miło wrócić do tych wspomnień i choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości. "Aż miło wrócić do tych wspomnień z czasu, kiedy nie było w naszym życiu tematu choroby!" - podsumowała. Teraz głos zabrał Maciej, który na ślubie był panem młodym. Podkreślił, że obecność pary była dla niego wyjątkowa.

Anita i Adrian mają już za sobą cudowne siedem lat razem po udziale w "ŚOPW" Ich obecność na naszym weselu była dla mnie wyjątkowym symbolem szczęścia i nadziei, że także nasza historia będzie równie piękna. Dziękujemy, że byliście z nami w tym szczególnym dniu

- podkreślił w relacji na InstaStories.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita wyjawiła, jacy są nowi uczestnicy show

Anita w swoim wpisie podziękowała także na zaproszenie na ślub i przyznała, że fajnie było doświadczyć tego, co dzieje się w programie z innej perspektywy. " "Niesamowicie było to zobaczyć z drugiej strony i bardzo dziękujemy za zaproszenie! Ludzie, którzy biorą ślub z nieznajomym, są naprawdę szaleni" - stwierdziła z rozbawieniem. Wspomniała także coś o samych uczestnikach. "Maciek i Karolina to świetni ludzie i mamy nadzieję, że poznacie wkrótce ich z różnych stron" - podkreśliła.