Nowa edycja programu "Rolnik szuka żony" od początku wzbudza mnóstwo emocji. W najnowszym odcinku uczestnicy spotkali się z kandydatami i kandydatkami na kolejnych randkach. Po krótkich rozmowach musieli zadecydować, kogo zabiorą na gospodarstwo. Roland zaprosił do siebie Karolinę, Olę i Kasię. Gabriel dał szansę Klaudii, Karolinie i Weronice. Barbara zdecydowała się pogłębić swoją znajomość z Michałem, Mateuszem i Grzesiem. Krzysztof wybrał Milenę i Agnieszkę, a Arek Olę, Patrycję i Julię. To właśnie ta ostatnia wzbudza obecnie najwięcej emocji. Widzowie odkryli, że to nie jej pierwszy występ w telewizji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony" kandydatka Arka brała udział w popularnym show Telewizji Polskiej

Okazuje się, że Julia w 2019 roku występowała w programie "The Voice Kids". W sieci można znaleźć zdjęcie 14-latki z castingu. Kandydatce Arka nie udało się niestety zabłysnąć na scenie. Marzenia o śpiewaniu odsunęła na bok. Obecnie Julia studiuje na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, gdzie szkoli się na operatora dronów. Arek bardzo docenił jej otwartość i podejście do wspólnego życia. Uczestniczka zdobyła również ogromną sympatię widzów. "Od Julii bije taka naturalna serdeczność", "Mam nadzieje, że Arek postawi na Julię", "Julia super! Wyróżnia się na tle innych kandydatek" - możemy przeczytać pod fragmentami z odcinków "Rolnika".

"Rolnik szuka żony". Widzowie zażenowani zachowaniem Rolanda. Nieźle mu się oberwało

Po ostatnim odcinku w sieci pojawiło się sporo negatywnych komentarzy na temat zachowania Rolanda. Mnóstwo emocji wzbudziło to, w jaki sposób rolnik potraktował dziewczyny podczas drugich randek. "Po dwóch słowach stwierdził, że dziewczyna, która nie chce rzucać pracy, jest skupiona za bardzo na swojej karierze i się z nią nie dogada" - zauważył jeden z internautów. "Mega red flag. Usłyszał, że jak dziewczyna nie chce rzucić dla niego całkowicie wszystkiego, to znaczy, że jest za bardzo skupiona na sobie. Że co? A on nie jest może czasem za bardzo na sobie skupiony, skoro tego oczekuje?" - dodał inny. Zgadzacie się z ich przemyśleniami?