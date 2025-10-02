Julia Wieniawa ma ostatnio naprawdę sporo na głowie. Niedawno skończyły się zdjęcia do nowego sezonu "Rodzinki.pl". 26 września w sklepach ukazał się jej drugi studyjny album "Światłocienie". Jakby tego było mało, Polka drugi rok z rzędu zaprezentowała się podczas paryskiego tygodnia mody. Najwięcej emocji wzbudziła jednak jej ostatnia wizyta w programie Kuby Wojewódzkiego. W pewnym momencie padło dosyć kontrowersyjne stwierdzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kożuchowska od początku widziała gwiazdę w Wieniawie. Wskazała różnicę między nimi

Julia Wieniawa rozwścieczyła internautów. "Żyjąca w swojej bańce"

- Jak 26-latka z pokolenia Z poradzi sobie z takim motto, które też często tutaj pada, bo wiem, że to jest prawda: że "bieda, to jest stan umysłu"? - zapytał piosenkarkę Wojewódzki. - Niestety, ale też tak uważam. Wiem, że jest to kontrowersyjne, ale wiesz, ja nie pochodzę wcale z bogatej rodziny i już jako dziecko czułam i wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie i wiedziałam, że zawsze na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała. Czułam to jakby w trzewiach - powiedziała. Pod fragmentem z rozmowy od razu zaroiło się od nieprzychylnych komentarzy. "Cześć. Jestem Julia Wieniawa i nie rozumiem, jak działają nierówności społeczne", "Cześć. Jestem Julia Wieniawa i jestem po prostu nieświadoma otaczającego mnie świata, żyjąca w swojej bańce influencerskiej", "Nie wierzę, że to powiedziała" - pisali internauci. A wy co myślicie o jej słowach? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Julia Wieniawa jest pracoholiczką. "Twardo stąpam po ziemi"

Piosenkarka chce się nieustannie rozwijać i iść naprzód. Nie ukrywa, że kosztuje ją to dużo pracy. - To jest każdego wybór. Ja lubię z*********ć - wypaliła. W tej samej rozmowie zdradziła również, co stoi za jej sukcesem. - To jest konsekwencja w działaniu - zaczęła. - Próbowanie też. Oczywiście jestem perfekcjonistką. Ja też chciałam wydawać, próbować, czasem się na czymś spalić. Czasem może mi się podwinąć noga, ale dzięki temu wiem, co działa, co lubię, co moi odbiorcy lubią i jestem coraz lepsza. Czuję się twardo stąpająca po ziemi - dodała.